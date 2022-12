Katzendame Sunny sucht ein ruhiges neues Zuhause

Das Tier der Woche

Katze Sunny braucht ruhige Menschen.

Sunny lebt seit September im Remscheider Tierheim und freut sich nun auf einen neuen Besitzer - der sollte aber möglichst keine anderen Katzen haben.

Remscheid. Katzendame Sunny, geboren im März 2015, lebt seit September im Remscheider Tierheim, nun sucht sie ein neues Zuhause, möglichst mit ganz ruhigen Menschen und keinen weiteren Katzen.

„Eigentlich sind Katzen saubere Tiere, doch leider trifft dies auf Sunny nicht zu, denn sie ist unsauber“, berichtet das Tierheim-Team. Dies sei auch der Grund von Sunnys Abgabe im Tierheim gewesen.

Wer Sunny oder die anderen Tiere in der Einrichtung an der Schwelmer Straße kennenlernen möchte, kann dies mittwochs, samstags und sonntags jeweils 14 bis 16 Uhr machen. Gerne auch nach vorheriger Terminvereinbarung per E-Mail: kontakt@tierheim-remscheid.de