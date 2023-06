Katholiken in Remscheid rücken noch enger zusammen

Ab September nur noch ein leitender Pfarrer – Stadtdechant Kaster ist für alle drei Pfarreien zuständig.

Remscheid. Als Pfarrer Jürgen Behr zum 1. September 2022 St. Bonaventura und Heilig Kreuz verließ, um eine neue Aufgabe im Seelsorgebereich Köln-Ehrenfeld anzutreten, läutete dies in der katholischen Kirche Remscheid eine neue Phase ihrer Entwicklung ein. Nach dem Weggang Behrs wurde Stadtdechant Monsignore Thomas Kaster zum Pfarrverweser bestimmt. Bis zu einer endgültigen Entscheidung übernahm der für St. Suitbertus zuständige Kaster alle drei Pfarreien. Mittlerweile hat Erzbischof Rainer Maria Kardinal Woelki bestimmt: Ab 1. September wird es nur einen leitenden Pfarrer geben.

Das wird Thomas Kaster sein, der dann für Alt-Remscheid, Lennep und Lüttringhausen verantwortlich ist. „Das wird definitiv eine andere Größenordnung sein als 2011, als wir die verbliebenen Pfarreien in Alt-Remscheid fusioniert haben“, blickt der Stadtdechant auf eine Herausforderung. Am 1. Januar 2011 hatten sich die früher selbstständigen Kirchengemeinden St. Engelbert, St. Marien, St. Suitbertus und St. Josef zur Pfarrei St. Suitbertus zusammengeschlossen.

Was jetzt ansteht, ist aber eine neue Dimension. Für diese Aufgabe müssen Kaster wie die fünf Priester, zwei Diakone und zwei Gemeindereferenten mit Fortbildungen fit gemacht werden.

Zunächst bleiben die drei Pfarreien St. Suitbertus (Alt-Remscheid), St. Bonaventura (Lennep) und Heilig Kreuz (Lüttringhausen) bestehen. Über deren Selbstständigkeit ist in Köln nicht abschließend befunden worden. Ein Modell wäre der Zusammenschluss zu einer Pfarrei in Remscheid. Thomas Kaster sieht darin den Vorteil, dass die Verwaltung vereinfacht würde. Der Nachteil aber überwiegt für ihn.

„Ich plädiere dafür, dass alle selbstständig bleiben. Wenn es nur einen Kirchenvorstand für den großen Bereich gäbe, würde es enorm schwierig, die Ehrenamtler zu motivieren.“ Denn Kirchenvorstände sind mit einer Vielzahl zeitraubender Themen aus den Bereichen Personal, Finanzen, Bauten, Friedhöfe und Kitas konfrontiert. „Da stoßen die Mitarbeiter an ihre Grenzen“, befürchtet der Monsignore.

Dabei sei Remscheid eigentlich überschaubar. Denn der ursprüngliche Vorschlag aus Köln, dass Stadtdekanat Remscheid, eines von sieben im Erzbistum, um Rade und Hückeswagen zu erweitern, kam nicht durch. Beide Städte wollten aber weiter dem Oberbergischen Kreis angehören.

Wie es mit den Pfarrbüros weitergeht, ist ebenfalls nicht abschließend geklärt. Momentan gibt es die Pastoralbüros in St. Bonaventura und St. Suitbertus und ein Kontaktbüro in Heilig Kreuz. 2020 zählte St. Suitbertus 14.367 Gemeindeglieder, St. Bonaventura/Heilig Kreuz 10.349. Nach zahlreichen Austritten ist diese Statistik überholt. Schon jetzt sind die Einschnitte nach den vielen Skandalen und Vertrauensverlusten, die mit einem Mitgliederschwund einhergingen, gewaltig. Aber der Aderlass wird weitergehen, ahnt Kaster. Denn es fehlt nicht nur an Gläubigen, auch das Personal nimmt ab. Die Priester werden weniger und sind ein weiterer Grund, warum die Überlegungen intensiver werden, Seelsorgebereiche zusammenzulegen. Geringere Einnahmen und die sinkenden Priesterzahlen zwingen die größte deutsche Diözese dazu, aus 177 Seelsorgebereichen 67 pastorale Einheiten zu formen. Es fehlen jedoch nicht nur die Menschen. „Wir werden uns in den nächsten Jahren fragen, von welchen Gebäuden wir uns trennen“, meint Kaster.

Zur Person

Thomas Kaster (60) ist Pfarrer und Stadtdechant der Katholischen Kirche in Remscheid. Der gebürtige Düsseldorfer baute sein Abitur in Heiligenhaus, studierte katholische Theologie in Bonn und München und kam nach einigen Jahren als Kaplan im Mai 2000 nach Remscheid. Sechs Jahre später wurde der Pfarrer Nachfolger von Stadtdechant Peter Schmedding. Papst Benedikt verlieh ihm den Ehrentitel „Kaplan Seiner Heiligkeit“ mit der Anrede „Monsignore“.