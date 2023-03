Kasalla und Bounce rocken Schloss Burg

Familienschatzsuche ersetzt Ritterspiele.

Bergisches Land. Schloss Burg erfährt gerade die größte Sanierung in der Geschichte der Anlage – und das noch bis mindestens 2025. Dadurch fallen aber auch beliebte Veranstaltungen wie Ritterspiele, Mittelaltermarkt, Adventsbasar und Kinderfeste aus. Zudem können Interessierte derzeit auch nicht das Hauptgebäude mit Rittersaal, Kemenate und Kapelle besichtigen. Der Schlossbauverein hat dennoch ein kleines Jahresprogramm auf die Beine gestellt. Ein Auszug:

Neues Bergfriedkonzert: Das Irish-Folk-Duo Tone Fish gastiert am Freitag, 5. Mai, um 19.30 Uhr auf der Burganlage. Karten: 20 Euro.

Open-Air-Konzerte: Zwei Bekannte kommen wieder: Bounce und Kasalla. Die Bon-Jovi-Tribute-Band und die Kölschrocker, die mittlerweile auch Folk, Elektro und Chanson machen, lassen das altehrwürdige Gemäuer gleich an einem ganzen Wochenende beben: Kasalla am 9. Juni, Bounce am 10. Juni. Beginn ist jeweils um 19.30 Uhr. Karten für Kasalla kosten 36,50, für Bounce 25 Euro.

Basar der Kunsthandwerker: vom 27. Oktober bis 5. November wieder auf dem Schlossparkplatz. Hier gibt es alles, nur keine Handelsware: hochwertige Kunst und Handwerk, Accessoires und Deko.

Grusel- und Familienführungen: Peter Wendland nimmt Familien regelmäßig auf Tour durch die Burg. Bei der Gruselführung, geeignet ab 13 Jahren, aber dann in Begleitung, gibt es sogar mystische Livemusik, schaurige Getränke, Zaubereien und magische Illuminationen. Mehrere Termine, am besten auf der Internetseite nachsehen.

Neue Familienschatzsuche: „Nicht nur die Besucher, sondern auch die Georgs Ritter selbst vermissen die Ritterspiele auf Schloss Burg. „Damit die Ritter ihrer Spielfreude weiter nachgehen können und sie bei uns nicht in Vergessenheit geraten, haben wir mit einer Familienschatzsuche eine tolle Alternative gefunden“, sagt Nadine Neuschäfer vom Schlossbauverein. Die Familienschatzsuche nimmt die Besucher mit auf eine Zeitreise ins Mittelalter, auf der man – wie in gewohnter Manier der Ritterspiele – natürlich auch kämpfenden Rittern begegnet und selbst einmal Helm oder Schwert in die Hand nehmen kann: 27. bis 29. Mai (Pfingsten), jeweils 12 Uhr.

Besichtigung: Die allgemeine Besichtigung läuft neben den öffentlichen und auch individuellen Führungen während der Sanierung weiter. So ist neben dem Bergfried auch das Übergangsmuseum im Grabentor zu erkunden – aber nicht der Rittersaal. Als interessantes Zusatzangebot bietet die VR-Brille zudem noch drei ganz besondere Einblicke in das Leben der Grafen von Berg. Die Brille gibt es an der Museumskasse. Sie ist mit eigenem Smartphone und der entsprechenden App nutzbar. Öffnungszeiten: Dienstag bis Sonntag, jeweils 10 bis 17 Uhr. Montag ist Ruhetag.

Gastronomie: Die umliegenden Cafés, Restaurants und Lädchen haben unabhängig von Schloss Burg geöffnet.

Seilbahn: Die Seilbahn, die Unter- und Oberburg miteinander verbindet, fährt noch bis zum 31. März nach dem Winterfahrplan: samstags und sonntags von 12 bis 16.45 Uhr, www.schlossburg.de