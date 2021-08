Karnevalisten wollen in Sporthalle Hackenberg feiern

Idee

LKG-Chef Gunther Brockmann würde nächstes Jahr gerne in der Sporthalle Hackenberg die Karnevalpartys veranstalten. Dort ist es sturmsicher, anders als die Altweiberparty am vergangenen Donnerstag im Festzelt.

2018 könnte Hackenberg die Schaltzentrale der tollen Tage werden. Vereinschef Gunther Brockmann will darüber mit dem OB sprechen.

Von Frank Michalczak

Die Sporthalle Hackenberg könnte 2018 zum Zentrum des närrischen Frohsinns werden. Über diese Idee will der Chef der Lenneper Karnevalisten Gunther Brockmann in den nächsten Tagen mit Oberbürgermeister Burkhard Mast-Weisz sprechen. Die Partys an den tollen Tagen würden dann nicht mehr in einem Zelt, sondern in dem Hackenberger Gebäude stattfinden. Von der Fete an Altweiberfastnacht bis hin zum Trubel nach dem Zug am Rosenmontag wäre die Sporthalle dann fest in der Hand der Jecken.

Für Brockmann stehen dabei zwei Aspekte im Vordergrund. Zum einen bestehe in dem Gebäude nicht die Gefahr, dass eine Veranstaltung wegen Wetterwarnungen ausfällt – wie es am vergangenen Donnerstag geschehen ist. Zum anderen müssten die Karnevalisten mit dem Zelt nicht auf die ungeliebte Robert-Schumacher-Straße am Lenneper Bahnhof ausweichen. Sie kommt dann ins Spiel, wenn der angestammte Jahnplatz unter dem Outlet-Center verschwindet. „Ich weiß nicht, ob diese Lösung überhaupt rechtssicher ist“, erklärt Brockmann über mögliche Proteste aus dem Umfeld der Robert-Schumacher-Straße.

Beim Zug sei die Stimmung bestens gewesen

Insgesamt fällt sein Fazit nach der Karnevalssession positiv auf. Die Stimmung beim Zug sei bestens gewesen: „Wir hatten zwar keinen Besucherrekord, die Zahl der Zuschauer war aber guter Durchschnitt“, bilanziert er. Auch die Partys im Festzelt seien auf große Resonanz gestoßen: Bei der Gala „Lennep lacht“ am Samstagabend sei es so voll wie selten gewesen. Für die After-Zoch-Party an Rosenmontag gelte Ähnliches.

Sturm machte Narren einen Strich durch die Rechnung

Alles könnte so schön sein, hätte es Sturm Thomas nicht gegeben, der den Karnevalisten an Weiberfastnacht einen Strich durch die Rechnung machte. In buchstäblich letzter Sekunde blies das Bauordnungsamt die Party ab. „Das hat natürlich vieles überschattet“, bedauert Brockmann, der mit Zeltwirt Tobias Riemann eine Lösung für die enttäuschten Besucher gefunden hat. Wer will, kann die Eintrittskarte ab dem 11. November gegen ein Ticket für die Altweiberparty 2018 eintauschen. „Das Feedback darauf ist weitgehend positiv“, sagt der Vorsitzende der Karnevalsgesellschaft. „Auch wenn einzelne Besucher beklagen, dass sie ja nur wegen Mickie Krause gekommen wären.“ Es sei aber gut möglich, dass der Sänger auch 2018 Stargast sein wird. In den nächsten Tagen will Brockmann mit seinem Management Kontakt aufnehmen. Ansonsten könnte es auch zum Auftritt anderer Schlagergrößen kommen. „Zum Beispiel Lorenz Büffel oder Ikke Hüftgold“, nennt Gunther Brockmann zwei Interpreten.

Wer sich nicht dafür interessiert oder an Altweiber 2018 dann doch etwas anderes vorhat, könne die Karten auch verschenken, fügt er hinzu. Klar sei, dass der Zeltwirt Tobias Riemann einen erheblichen wirtschaftlichen Verlust erlitten hat. Das Zelt, die Service-Kräfte, die Ordner – sie alle seien Kostenfaktoren. Einnahmen aus dem Verkauf von Getränken und Speisen blieben am Donnerstagabend aber weitestgehend aus. „Auch deshalb würde ich mir wünschen, wenn die Stadt Remscheid den Jung-Unternehmer unterstützt“, erklärt Gunther Brockmann mit Blick auf die möglichen Umzugsoption in die Sporthalle Hackenberg.

Nach dem Umzug an Rosenmontag schwebt ihm ein Bus-Shuttle dorthin vor. Ganz bequem könnten die Gäste dann vom Trubel in der Lenneper Altstadt dorthin gelangen – quasi einsteigen und weiterfeiern. Den Rückweg aus Hackenberg müssten die Besucher allerdings im Anschluss selber organisieren.