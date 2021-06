Karnevalisten stecken in der Klemme

Großveranstaltungen der LKG

+ © Roland Keusch Das Festzelt in Lennep blieb am Abend der Weiberfastnacht verwaist. Sturm „Thomas“ machte vielen enttäuschten Narren einen Strich durch die Rechnung. © Roland Keusch

Närrische Partys und das Weinfest: LKG weiß nicht, wie es weitergeht. Gunther Brockmann fordert die Politiker zum Handeln auf.

Von Andreas Weber

Die Lenneper Karnevalsgesellschaft (LKG) blickt bei der Planung ihrer Großveranstaltungen schwierigen Wochen entgegen. „Wir sind in heller Aufregung“, gesteht Vorsitzender Gunther Brockmann. Große Ungewissheit herrscht an zwei Fronten. Immer noch ungeklärt ist, wo kommende Karnevalsveranstaltungen stattfinden. Außerdem könnte es eng werden für das Weinfest am Alten Markt vom 4. bis 6. August, nachdem die Stadt im Ausschuss für Bürger, Umwelt, Klimaschutz und Ordnung ihre gestiegenen Sicherheitsanforderungen bei Veranstaltungen präsentiert hatte. Die sorgen für einen Paukenschlag.

+ Standpunkt von Andreas Weber

Denn laut der Bewertung, die mit der Polizei erarbeitet wurde, muss neben dem Rosenmontagszug das Weinfest als zweite Großveranstaltung mit zusätzlichen Absperrungen gesichert werden. „Wenn wir die Kosten dafür auch noch übernehmen müssen, sind wir am Ende der Fahnenstange angelangt“, spricht Gunther Brockmann vom Aus für das beliebte Sommerfest. Dabei sei die LKG dieses Jahr schon bereit, 3500 Euro für mehr Security zu stemmen, betont der LKG-Chef. Mit Sponsorenhilfe und dem Verkauf von Lennep-Pins sieht sich Brockmann dabei auf einem guten Weg.

Nun die LKG obendrein in die Pflicht zu nehmen, mit schwerem Gerät Ein- und Ausgänge des Festgeländes vor Attentätern zu sichern, übersteige die Möglichkeiten des kleinen Vereins. Die Karnevalisten haben sich in einer ersten Reaktion im Internet über das Auslegen von Nagelsperren schlau gemacht, aber den Gedanken verworfen.

Brockmann und der LKG-Vorstand fühlen sich von der Stadt ungleich behandelt. Wer dem Weinfest attestiere, dass hier ein höheres Risiko bestehe, der müsse die Feste in der Gertenbach- oder Hindenburgstraße auf dieselbe Stufe heben. Passieren könne überall etwas. Für die LKG ist klar: Bleibt es bei der Einstufung in das polizeiliche Raster „Abwehr Terrorgefahr“, gibt es für das Weinfest nur eine Rettung: „Die Politik muss handeln und dafür sorgen, dass die Stadt für die Extrakosten aufkommt.“

Verwaltungsvorstand wird am 4. Mai eine Entscheidung treffen

Auch der Wechsel vom Zelt in die Halle Hackenberg mit den Karnevalsterminen ist nicht in trockenen Tüchern. Donnerstag hatte Sportamtsleiter Martin Sternkopf Schulen und Vereine an einen Tisch gebeten, die zum Höhepunkt der fünften Jahreszeit vom 7. bis 14. Februar auf ihre Unterrichts- und Trainingszeiten verzichten müssten. „Schade, dass Herr Brockmann nicht dabei war“, bedauert Sternkopf.

+ Gunther Brockmann © Roland Keusch

Brockmann wiederum erklärte dem RGA: „Für ein solches Gespräch war mir die Zeit zu schade. Ich hätte erwartet, dass die Stadt mit einem roten Faden in dieses Gespräch geht, das vorher mit uns abgestimmt worden wäre.“ Sternkopf hatte den Auftrag, zunächst nur ein Meinungsbild bei den Betroffenen einzuholen. Dieses trägt er zusammen in einem Bericht, der am 4. Mai dem Verwaltungsvorstand vorgelegt wird. OB und Dezernenten werden auch auf dessen Basis eine Entscheidung treffen, in die am 7. Juni auch der Sportausschuss eingebunden wird. Sollten die Weichen für eine einwöchige, karnevalistische Nutzung der Hackenberger Halle gestellt sein, müsste ein Bauantrag eingereicht werden.

Auch das dauert. Der LKG rennt derweil die Zeit davon. „Wir stecken in der Bredouille“, gibt Brockmann zu. Denn die am 23. Februar aufgrund des Sturmes abgesagte Altweiber-Fete mit Stargast Mickie Krause soll unbedingt nachgeholt werden. Gekaufte Karten behalten ihre Gültigkeit. Nur wartet das Management von Krause auf ein äußerst zeitnahes Signal, dass der Ersatztermin wirklich stattfindet.

Die LKG überlegt fieberhaft in mehrere Richtungen. So überprüfen die Jecken eine Zeltlösung an zwei Standorten in Lennep, die sich auf Privatgelände befinden. Und sie haben beim Bürgerzentrum Wermelskirchen vorgefühlt. „Wenn wir dahin ausweichen müssten, würde es peinlich für die Stadt Remscheid“, ist Brockmann sicher.