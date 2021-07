„Knatsch verdötscht“ bietet spektakuläre Show

Karneval

+ © Doro Siewert © Doro Siewert

Die Karnevalsfeier von MGV Germania und Frauenchor Remscheid zog zahlreiche Jecken an.

Von Sabine Naber

Wenn im ehrwürdigen Teo Otto Theater auf der Abgrenzung zum Orchestergraben Plastikschüsseln mit Knackwürstchen und Frikadellchen stehen und im Saal die Chipstüten großzügig weitergereicht werden und die Sektkorken knallen, dann ist Karneval angesagt, dann ist „Remsched knatsch verdötscht“.

Zum 29. Mal haben am Freitag und Samstag der Frauenchor Remscheid und der Männerchor Germania zu ihrer traditionellen Karnevalsfeier eingeladen. Und im nahezu ausverkauften Theater war die Stimmung gleich von Beginn an ausgelassen. Beim Ohrwurm „Denn wenn dat Trömmelche jeht“ klatschte das Publikum begeistert mit. Es wurde geschunkelt und mitgesungen. In Gold und Silber glänzenden „Schwalbenschwänzen“ begrüßten die vier Vorsitzenden der Chöre ihre Gäste und mussten gleich eine traurige Premiere ankündigen: „Unsere Chorleiterin Claudia Rübben-Laux liegt krank im Bett. Die Nachricht bekamen wir heute Morgen. Das hat es in den vergangenen Jahren noch nie gegeben“, sagte Heinz Hüster und zitierte aus dem Kölner Grundgesetz: „Et kütt wie et kütt und et hätt noch immer jut jejange.“

Ulla Langenbach, die in der kleinen Combo auch das Akkordeon spielte, und Jürgen Kohlgrüber sprangen beim Dirigieren ein, die einzelnen Programmpunkte wurden von Chormitgliedern angesagt. Die Chöre machten es toll, es gab keinerlei Patzer - aber gefehlt hat sie natürlich doch, die temperamentvolle, immer gut gelaunte Chorleiterin. Ob nun die Sängerinnen und Sänger, oder die Gäste im Theatersaal fantasievoller kostümiert waren, das konnte man nun beim besten Willen nicht sagen. Einziger Unterschied: Die Sängerinnen wechselten ihr Kostüm drei, vier Mal am Abend, passten ihr Outfit dem jeweiligen Programmpunkt an. „Jedäuf met 4711“ schmetterten Katja Herrmanns und Katrin Werth und hatten dazu natürlich ein entsprechendes T-Shirt übergezogen, während die fünf jecken Mädels große Sombreros trugen, als sie den Schlager „Fiesta Mexicana“ sangen.

In die Bütt stieg dann Gerlinde Voßenbrecher und outete sich als Fußball-Lady. Beim Spiel Deutschland gegen Holland habe sie von oben kleine Männchen hin und her flitzen sehen. Und einen Schwarzgekleideten, der nicht wusste, wo er hinsollte. „Den haben die einfach nicht mitspielen lassen. Aber dafür war der Rest gut organisiert, denn auf einer Seite saßen schon die Männer in Orange von der Müllabfuhr.“ Klar, dass hier eine Rakete fällig war. Ein Höhepunkt war sicher auch der Auftritt der „De Höppemötzjer“ aus Köln, die während ihres Auftritt-Marathons in der fünften Jahreszeit an diesem Wochenende gleich zweimal ins Remscheider Theater kamen.

Fliegende Tanzmariechen und Kölsche Töne rühren die Jecken

Begleitet vom begeisterten Applaus des Publikums marschierte die Garde ein und präsentierte dann eine unglaubliche Tanzakrobatik. Da wurden die Tanzmariechen hoch in die Luft geworfen und scheinbar mühelos wieder aufgefangen, die Beine in den weißen Stiefeln flogen nur so und die Tänzerinnen und Tänzer zeigten Eleganz bei der beeindruckenden Menschen-Pyramide.

Der Remscheider Frauenchor und der Männergesangverein Germania sangen sich während des Abends in die Herzen des jecken Publikums. Mit „Mer schenke d‘r Ahl en paar Blömcher“, „Die Goldkehlchen“ „Marmor, Stein und Eisen bricht“ oder „Ävver d‘r Dom bliev stonn“ trafen sie den Nerv der Karnevalisten. Das Publikum schunkelte, sang mit und honorierte den Einsatz aller Beteiligten mit tosendem Applaus.