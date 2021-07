Blick in die Woche: Karneval hat die Stadt ganz fest im Griff

Vorschau

Was in dieser Woche wichtig wird.

Von Thomas Wintgen

Die weißen Stellen im Kalender, welche der Karneval in dieser Woche den nicht-närrischen Veranstaltungen überlässt, sind rar und klein. Die lange Session nähert sich mit vielen Trömmelchen-Wirbeln ihrem Höhepunkt – Sie bekommen rechts einen Überblick. Los geht es heute mit einem völlig anderen Thema - dem fairen Handel; dazu eröffnet der Welt-F(l)air-Laden in Lüttringhausen um 17 Uhr die Ausstellung „Türen öffnen – Gerechtigkeit üben“.

Am Mittwoch verabschiedet sich die Politik für ein paar Tage. Um 17 Uhr kommen im Rathaus die Mitglieder des Sportausschusses zur Sitzung zusammen. Auf der Tagesordnung stehen die Fortschreibung des Sportentwicklungsplans sowie die Sachstände zu den Sporthallen Röntgen-Gymnasium, Hackenberg und Dreifachsporthalle Innenstadt.

Den Moment der Kapitulation vor dem närrischen Zepter läutet der Oberbürgermeister an Altweiberfastnacht (11.11 Uhr) im Rathaus ein. Abends sind Bälle unter anderem im Schützenhaus, im Brauhaus und im Zelt auf dem Jahnplatz angesagt; hier soll sich zu später Stunde auch Mickie Krause blicken lassen.

Ab Freitag kommen auch die Kinder zu ihrem jecken Recht – ab 15.30 Uhr im Jugendheim Richard-Pick-Straße. Um 19.30 Uhr startet im Teo Otto Theater die ebenso beliebte wie begehrte Sitzung „Knatsch verdötscht“ der Germania und des Frauenchors – am Samstag um 16.30 Uhr ist die zweite Vorstellung.

Am Samstag folgen der Kinderkarneval in der RTV-Halle (15 Uhr), die Party der Blau-Weißen Funken im Bürgerhaus Süd (19 Uhr) und der Karneval der „Großen“ (19.30 Uhr) im Jugendheim Lüttringhausen. Selbst in der Stadtkirche gibt es jecke „Tön“ – im 10-Uhr-Gottesdienst vom Posaunenchor. In der Heilig-Kreuz-Kirche wird um 17 Uhr die Orgel närrisch – mit „Grinsipal“ und „Witzflöte“.