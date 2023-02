Karneval in Remscheid: Hier gibt’s Musik und Party

Konzerte im Kostüm, jecke Feten und närrischer Spaß für Kinder. In den nächsten Tagen wird für die Remscheider Narren wieder einiges geboten.

Remscheid. Bevor das jecke Treiben am Rosenmontag, 20. Februar, seinen Höhepunkt in Lennep erreicht, gibt es noch andere Möglichkeiten, jeck zu feiern. Im Folgenden stellen wir eine Auswahl vor. Einige Veranstaltungen sind bereits ausgebucht, daher werden sie hier nicht mehr aufgeführt.

Teo Otto Theater: Die Bergischen Symphoniker laden alle Narren ab vier Jahren bereits für Samstag, 11. Februar, ab 16 Uhr ins Teo Otto Theater zum Familienkonzert „Achter voraus!“ ein. Das Orchester nimmt die Gäste unter dem Segel von Käpt’n Igel mit auf große Piratenfahrt. Verkleiden erlaubt! Karten: 12 Euro, Kinder 6,50 Euro.

Tanzfabrik Remscheid: Die einzige Großraumdisco Remscheids öffnet an den dollen Tagen gleich zwei Mal: Weiberfastnacht, 16. Februar, ab 22 Uhr und Samstag, 18. Februar, ab 21 Uhr. Es herrscht keine Kostümpflicht, aber wer mag, darf sich gern verkleiden. Am Samstag heizen DJ Marcel Filodda und DJ Jannik mit den besten Karnevalsliedern ein. Wo? Nordstraße 17.

EMMA: Am Donnerstag, 16. Februar, 18.30 Uhr, findet in der Aula des Emma-Herwegh-Gymnasiums das diesjährige Schulkonzert unter dem Motto „EMMAlaaf – das närrische Sitzkissenspektakel 2023“ statt. Es wird auch karnevalistische Züge haben. Beteiligt an dem Spektakel sind unter anderem Chöre und Ensembles der Klassen 5 und 6, der Differenzierungskurs Deutsch/szenisches Spiel der Klassen 9 sowie Bands der Oberstufe. Eintritt, Spende erbeten. Sitzkissen mitbringen.

Löf: Das Eventlokal in der Theodor-Körner-Straße 6 öffnet ebenfalls an Weiberfastnacht ab 17 Uhr – allerdings ist das schon ausverkauft. Eine Chance haben Narren aber noch am Samstag, 18. Februar: Dann ist ab 19 Uhr die „Närrische Schlagerparty“ mit DJ Hotte angesagt. Karten kosten 8 Euro im Vorverkauf.

Jugendfreizeitheim: „Cäcilia Alaaf 2023“ nennt sich die Sause im Jugendfreizeitheim Heilig-Kreuz, Richard-Pick-Straße 4 in Lüttringhausen, am Samstag, 18. Februar, ab 19.30 Uhr. Neben Tanz tritt die gemeindeeigene Garde auf. Restkarten für 15 Euro gibt es im F(l)air-Weltladen.

Heilig Kreuz: Zum 16. Mal sorgt Kantor Peter Bonzelet für jeckes Treiben in der katholischen Kirche – dieses Mal als Benefiz für die Türkei: Das Orgelkonzert „mit Grinsipal, Witzflöte & Co.“ steigt am Sonntag, 19. Februar, 17 Uhr. Auf dem Programm steht auch dieses Mal wieder Fröhliches, Karnevalistisches und Noten, die nicht so unbedingt auf das Notenpult einer Kirchenorgel gehören. Zu Gast ist der Remscheider Männerchor „Germania“. Auch die beliebte Orgelimprovisation nach Wünschen der Gäste darf nicht fehlen. Viele Kostüme wären schön. Eintritt frei, Johanna Bonzelet sammelt aber für die Erdbebenopfer in der Türkei.

Kinderkarneval: Der Ehringhauser Turnverein lädt kleine Jecken für Samstag, 11. Februar, 15 Uhr, in seine Turnhalle ein. Es gibt eine Kostüm-Prämierung, Spiele und Freigetränke. Karte je Kind: 2,50 Euro, Erwachsene zahlen auch 2,50 Euro. Auch die Tanzfabrik macht Kinderkarneval: Sonntag, 19. Februar, 15 bis 18 Uhr. Eintritt: 5 Euro. Dafür gibt es Waffeln und Getränke gratis. Das Team der Offenen Tür vom Bürgerhaus-Süd richtet ebenfalls einen Kinderkarneval aus: Freitag, 17. Februar, 16 bis 18 Uhr, für Kids ab sechs Jahren. Die Rot-Blauen Funken treten auf. Eintritt frei.

Sturm aufs Rathaus

Traditionell übernehmen die Remscheider Möhnen das Regiment im Rathaus an Weiberfastnacht ab 11.11 Uhr - das erste Mal wieder seit Corona. Fürs leibliche Wohl gibt’s einen Thekenbetrieb mit Kaltgetränken und kleinen Häppchen. Der Verzehr mitgebrachter Getränke ist nicht gestattet. Es soll eine schwungvolle Party mit Tanz und fantasievollen Kostümierungen im Kleinen Sitzungssaal werden, zu der OB Mast-Weisz einlädt. Ende: gegen 14 Uhr.