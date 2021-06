Karneval: Polizei setzt auf mobile Wache

Rosenmontag

Beim Umzug in Lennep wollen die Beamten Präsenz zeigen. Brennpunkt ist der Hardtpark.

Von Frank Michalczak

Wer ab kommenden Montag seinen Wagen am Lenneper Bahnhof abstellen möchte, sollte unbedingt die Halteverbotsschilder beachten. Sie sind Vorboten für den Partytrubel an den tollen Tagen: Erstmals baut die Lenneper Karnevalsgesellschaft ihr Festzelt an der Robert-Schumacher-Straße auf. „Deswegen bitten wir alle Autofahrer, auf die Hinweise zu achten“, erklärt der Vorsitzende Gunther Brockmann, der es bedauern würde, wenn Einsätze des Abschleppwagens den närrischen Frohsinn trüben würden. Bis Donnerstag, 15. Februar, gelten die veränderten Parkregeln am Bahnhof. „Dann ist das Zelt wieder abgebaut. Nachdem eine Kehrmaschine für Sauberkeit gesorgt hat, wird die Fläche wieder freigegeben“, kündigt Brockmann an.

Der neue Platz für das Festzelt ist nicht die einzige Änderung, die auf die Partybummler zukommt. Beim Rosenmontag wird es eine neue Linie für den Umzug geben: Ausgangspunkt ist diesmal die Albrecht-Thaer-Straße. „Weil nach Angaben der Stadt auf der Mühlenstraße eine Baustelle im Weg steht“, erklärt der Chef der Karnevalisten. Von dort führt der Weg über die Hardtstraße, Thüringsberg, Poststraße, Kölner Straße, Ringelstraße, Leverkuser Straße, Rotdornallee, Am Johannisberg zur Düstergasse. Der Zug bewegt sich somit zum Festzelt am Bahnhof.

Unterwegs wollen 30 Mitarbeiter des Ordnungsamts und zahlreiche Polizeibeamte für Sicherheit sorgen. Unter anderem nehmen sie den Hardtpark in den Blick, wo es 2017 im Anschluss an den Zug Krawalle gab. Betrunkene Chaoten hatten Flaschen auf Mitarbeiter der Stadt geworfen. „Wir werden den Park am Abend ausleuchten lassen. Dafür sorgt das Technische Hilfswerk“, berichtet Ordnungsamtschef Jürgen Beckmann. Zudem werde die Polizei eine mobile Wache am Park platzieren. „Dahinter verbirgt sich ein großes Fahrzeug. Die Kollegen werden sichtbar sein“, kündigt Stefan Weiand, Sprecher der Wuppertaler Polizei, ein entschlossenes Vorgehen gegen alle an, die am Rande des Zugs außer Rand und Band geraten.

Zum Stützpunkt für die städtischen Mitarbeiter wird das Röntgen-Museum. Hier kümmert sich der Leiter des Gesundheitsamts Dr. Frank Neveling um Menschen, die zu tief ins Glas geschaut haben. „Auch Kollegen vom Jugendamt sind hier wieder mit im Einsatz“, fügt Beckmann hinzu. Sie knüpfen Kontakt zu Eltern, deren Kinder im Alkoholrausch versorgt werden müssen.

Die Technischen Betriebe leisten ebenso wieder einen Beitrag zur Sicherheit. An mehreren markanten Punkten, unter anderem an der Lüttringhauser Straße, postieren die Mitarbeiter ihre Fahrzeuge, die als Bollwerk dienen. Sie sollen verhindern, dass Autos in die Menschenmenge fahren können – und somit Schutz vor einem Terroranschlag bieten.

Für „Lennep lacht“ und „After-Zoch-Party“ gibt‘s noch Karten

Gunther Brockmann kümmert sich derweil um das Programm im Festzelt, das Weiberfastnacht mit der Auftaktparty beginnt. Stargast ist Stimmungskanone Micky Krause, der seinen Auftritt nachholen will. Im l

SICHERHEIT POLIZEIEINSATZ Nach den Krawallen im Anschluss an den Rosenmontagszug 2017 will die Polizei ihre Einsatzzeit deutlich verlängern, kündigt deren Sprecher Stefan Weiand an. Sie werde bis in die späten Abendstunden in größerer Mannschaftsstärke als im letzten Jahr in Lennep bleiben. Der eigentliche Umzug war ohne Zwischenfälle über die Bühne gegangen

etzten Jahr wurde die Weiberfastnachtsparty abgesagt, weil orkanartige Böen angekündigt waren. „Die Fete ist längst ausverkauft. Karten gibt es aber noch für die übrigen Veranstaltungen“, berichtet der Vorsitzende der Karnevalsgesellschaft. Wer zum Beispiel Tickets für die „Lennep-lacht-Party“ am Samstag, 10. Februar, ab 19.11 Uhr oder für die „After-Zoch-Party“ an Rosenmontag, ab 16.11 Uhr kaufen will, kann sich an den Zeltwirt Tobias Riemann wenden – in „Riemanns Küche“, Kölner Straße 83, Tel. (0 21 91) 66 63 84.