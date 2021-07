Karneval macht der Kinderklinik Sorgen

Sana-Klinik und Behörden bereiten sich vor

Ansprechpartner auf Augenhöhe: Die Buddys sprechen am Rosenmontag in Lennep mit Jugendlichen über die Folgen von Alkohol.

In der jecken Zeit erleiden auch Zwölfjährige Alkoholvergiftungen. Suchtberatung, Polizei und Ordnungsamt kämpfen dagegen an.

Von Lara Hunt

In der Kinderklinik des Sana-Krankenhauses ist der Karneval kein Grund zum Feiern. Denn täglich werden in der Karnevalswoche ein bis zwei Kinder oder Jugendliche mit Alkoholvergiftung eingeliefert. „Mir persönlich kommt das viel vor“, sagt Kinderklinikleiter Dr. Michael Thiel.

Die Altersspanne reiche von zwölf bis 18 Jahren. „In der Regel sind sie zwischen 14 und 16 Jahren alt, aber es sind eben auch immer mal wieder Zwölfjährige dabei“, bedauert der Mediziner. Die Vorbereitungen auf den Karneval in Remscheid bedeuten in der Kinderklinik ein Zimmer zum Ausnüchtern mit Matratzen und Spuckeimer auszustatten, Infusionen bereitzuhalten und auf der Intensivstation für den Ernstfall vorbereitet zu sein.

Daran, dass der Ernstfall gar nicht erst eintritt, arbeiten Polizei, Jugendamt, Ordnungsamt und die Suchtberatung des Diakonischen Werks. Während die anderen am Rosenmontag feiern, sind sie in Lennep unterwegs und sorgen für Recht und Ordnung – und dafür, dass Jugendliche erst gar nicht zur Flasche greifen. Am Tag des großen Karnevalszugs durch Lennep wird das Röntgen-Museum zu ihrer Einsatzzentrale. „Die Lage ist günstig“, sagt Ordnungsamtsleiter Jürgen Beckmann. Von dort aus sind die Mitarbeiter schnell am Ort des Geschehens. „Müssen aber Kinder und Jugendliche abgeholt werden, kommen die Eltern immer noch gut an das Museum heran“, sagt Beckmann.

Rund 30 betrunkene Minderjährige wurden 2016 aufgegriffen

Die Arbeit beginnt schon vor dem Rosenmontagszug. Als erstes machen sich gegen 10.30 Uhr die Buddys auf den Weg – elf Schüler und Studenten, die in Gruppen durch den Stadtteil ziehen, mit Jugendlichen Spiele spielen, alkoholfreie Getränke verteilen und über die Folgen von zu viel Alkohol sprechen. Ordnungsamt und Polizei beginnen die Kontrollen etwas später. Während das Ordnungsamt mit Kontrollen beginnt, geht die Polizei zunächst die Kioske und Tankstellen ab und weist darauf hin, dass Alkohol nichts in den Händen Minderjähriger zu suchen hat. „Das ist im eigenen Interesse der Betreiber“, erklärt Hauptkommissar Stefan Weiand von der Polizei Wuppertal. Die hat am Montag gleich zwei größere Einsätze. Neben dem Umzug in Lennep findet auch der in Solingen statt. Für die Ordnungshüter kein Problem, sagt Weiand. Neben den Einsatzkräften aus den Polizeiwachen gibt es Unterstützung von Hundertschaftkräften.

Rosenmontagszug in Lennep: Es wird viel getrunken.

Betrunkene Jugendliche, sagt Weiand, fallen eher in den Aufgabenbereich des Ordnungsamts. „Aber wenn den Beamten etwas auffällt, helfen wir natürlich auch“, sagt er. Das Ordnungsamt selbst bekommt Unterstützung vom Amtsarzt – und von Kollegen des Jugendamts. Dass das große Aufgebot nötig ist, zeigt die Erfahrung. „Im vergangenen Jahr ist der Zug zwar ausgefallen, die nicht so erwünschte Kundschaft war aber trotzdem präsent“, sagt Beckmann. Rund 30 Kinder und Jugendliche unter Alkoholeinfluss wurden im vergangenen Jahr aufgegriffen.

Die Minderjährigen, die in der Kinderklinik landen, werden genau untersucht. Ein Drogentest gehört da dazu. Bei zehn Prozent, berichtet Dr. Michael Thiel, wird Cannabis-Konsum festgestellt, andere Drogen sind äußerst selten, sagt der Kinderklinikleiter. Nach der medizinischen Versorgung folgen Gespräche mit den Eltern. Um weitere Alkoholexzesse zu verhindern, arbeitet die Kinderklinik mit dem Diakonischen Werk Lennep zusammen. Nicht immer klappt es, zeitnah einen Termin zu bekommen, sagt Thiel. Aber zumindest dann, wenn Kinder und Jugendliche zum zweiten oder dritten Mal in der Klinik landen.