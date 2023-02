Kostüme nimmt in Remscheid keiner bierernst

Wenn es um die Karnevals-Kostüme geht, verstehen die Remscheider Wirte mehr Spaß als die Kölner.

Remscheid. In der Hochburg der Witzigkeit versteht so mancher Wirt keinen Spaß: Narren in gewissen Kostümen müssen bei Karnevalsfeten in Kölns Brauhäusern draußen bleiben. Nämlich alle S.W.A.T.-Teams, „Haus des Geldes“-Overallträger samt Maschinengewehren um den Hals oder Soldaten mit Waffen im Anschlag. Auch wenn es sich dabei eigentlich stets um Attrappen handelt, finden die kölschen Köbesse das so gar nicht witzig.

Nur 45 Kilometer entfernt sieht man das gleich viel entspannter – könnte auch am anderen Bier liegen. In der Seestadt auf dem Berge, die nicht gerade den närrischsten Ruf hat, lässt man in puncto Karnevalskostüm den Dom in Kölle, äh, die Kirche im Dorf: „Wenn jemand eine Waffen-Attrappe mitbringen sollte, würde ich denjenigen schon bitten, sie einfach draußen zu lassen und mal an die Vernunft appellieren“, sagt Maximilian Süss, Betreiber vom Löf-Eventlokal, wo diese Woche gleich zwei Partys steigen. Den Zutritt würde aber nicht verwehren. Wobei das bei ihm noch nie vorgekommen ist. „Polizei und S.W.A.T.-Team sind zwar Kostüm-Klassiker geworden, aber ich habe auch nie so ein täuschend echtes Kostüm gesehen, dass ich vor Schreck auf die Knie fallen würde.“

Einen Flitzer oder das gewagte Streichholzkostüm – nackter Körper, bei dem der rote Kopf von ganz allein kommt –, das bräuchte er jetzt allerdings auch nicht. Er selbst steht dieses Jahr übrigens mit seinem Team als Bierwichtel an der Zapfanlage.

Auch in der Tanzfabrik herrscht feucht-fröhliche, aber waffenattrappenfreie Zone. Dafür sorgen vier bis fünf Türsteher, Tanzfabrik-Chef Jozef Plavcak macht an Karneval vermutlich auch selbst „die Tür“. „Unsere Türsteher haben da ein sehr geschultes Auge“, sagt er und meint: „In Remscheid ist es aber nicht wie in Köln. Wir haben wenig Probleme.“ Weiberfastnacht und Karnevalssamstag dürfen die Remscheider Jecken gern in vielfältigen Kostümen kommen und die Tanzfläche als Tiger, Bananen und Elvis bevölkern – Love, Peace and Rock ’n’ Roll. Ach nee, in dem Fall ja „Superjeilezick“ mit Schlager-DJ Marcel Filodda.

Wenn die alten Weiber am Donnerstag das Rathaus stürmen und im Kleinen Sitzungssaal die Löcher aus dem Käse fliegen, geht Stadtsprecherin Viola Jurić davon aus, dass die Kostüme „dem guten Geschmack entsprechen“. „Wir wollen einfach wieder sorgenfrei und ausgelassen Karneval feiern.“ Sie sei selbstverständlich der Überzeugung, dass jeder selbst für sich entscheiden könne, was angebracht sei – das Streichholz müsse aber nun jetzt auch nicht sein. Ihr liebstes Kostüm ist übrigens die Feuerwehrfrau.

Die bergische Polizei nimmt das Thema auch nicht so bierernst. „Wir können natürlich grundsätzlich keine Kostüme verbieten“, sagt Polizeisprecher Stefan Weiand. „Aber Taktgefühl wäre natürlich schon schön.“ Wer mit einer Umschnallwaffe rumlaufe, müsse aber damit rechnen, kontrolliert zu werden. Auch mit AK 47 & Co., auch wenn sie unecht aussehen mögen, sollte man sich doch bitte möglichst zurückhalten. Gerade jetzt zu Kriegszeiten. Am Rosenmontag wird die bergische Polizei ihre Einsatzstärke in allen drei Städten erhöhen. Sie bereitet sich auf viele Affen und falsche Polizisten vor, schließlich ist es die erste Narretei seit Corona. Und da gibt es einiges nachzuholen.

Aber was darf ein Kostüm und was nicht? Dennis Klusendick (M.A.), wissenschaftlicher Mitarbeiter von Prof. Dr. Smail Rapic vom Lehrstuhl für Praktische Philosophie und Philosophie der Neuzeit an der Bergischen Uni Wuppertal, erklärt es so: „Die persönliche Freiheit endet da, wo die Interessen und das Wohlbefinden anderer eingeschränkt werden.“ Zum Beispiel auch beim Indianerkostüm, findet er. Auch das S.W.A.T.-Kostüm könnte andere Menschen ängstigen. „Gerade, wenn es echt aussieht.“ Man könne einfach nicht bestreiten, dass diese Kostüme für Gewalt oder Tötung stehen. Daher sollte sich jeder bei der Anprobe bei Deiters hinterfragen, was die Grenzen der Pietät sprengt. Natürlich dürfe eine Verkleidung auch gesellschaftskritische Züge haben. Man denke nur an die legendären Karnevalswagen von Jacques Tilly in Düsseldorf. „Aber kann ein Militärkostüm überhaupt gesellschaftskritisch sein?“

Mit der Frage lässt uns der Philosoph allein. Könnte man bei einem Bier im Löf mal drüber nachdenken. Aber bitte nicht im Streichholzkostüm.

Rathaussturm

Traditionell übernehmen die Remscheider Möhnen an Weiberfastnacht das Regiment ab 11.11 Uhr – so auch am Donnerstag im Kleinen Sitzungssaal. Wie in den Jahren vor der Corona-Pause sorgt ein buntes Programm für karnevalistische Stimmung. Fürs leibliche Wohl gibt’s einen Thekenbetrieb mit Kaltgetränken und Häppchen. Der Verzehr mitgebrachter Getränke ist nicht gestattet. Es gibt Musik, mitreißende Rhythmen und es wird getanzt. Zapfenstreich ist um 14 Uhr.