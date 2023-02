Karneval 2023: Die wichtigsten Termine in Remscheid und Umgebung

Wir sind wieder am Zoch!

+ © Roland Keusch Drei Jahre ist es her, dass letztmals ein Rosenmontagszug durch Lennep führte. © Roland Keusch

Altweiber, Blütensamstag, Rosenmontag: Die Session 2022/ 2023 erreicht mit dem Straßenkarneval ab dem 16. Februar ihren Höhepunkt. Wir haben eine kleine Auswahl der wichtigsten Termine rund um die närrische Zeit zusammengestellt.

Remscheid. „Wir sind wieder am Zoch“ - unter diesem Motto steht die Karnevalssession in Remscheid. Zum ersten Mal kehrt wieder ein wenig Normalität ein. Auch die Narren hatten unter coronabedingten Einschränkungen zu leiden. In diesem Jahr wollen sie es unter anderem beim Rosenmontagszug dafür umso mehr krachen lassen.

Gunther Brockmann hofft darauf, in der fünften Jahreszeit wieder zum Frohsinn beitragen zu können – der Corona-Pandemie und dem Ukraine-Krieg zum Trotz. Es werde zwar auch in diesem Jahr keine Zeltveranstaltungen geben, kündigt der Vorsitzende der Lenneper Karnevalsgesellschaft an. „Dafür planen wir aber den Rosenmontagszug.“

Am 20. Februar 2023 wäre dies der erste seit drei Jahren. Einen stimmungsvollen Auftakt hat es bereits am 11. November gegeben. Um 11.11 Uhr wurde der Beginn der Session in Lennep gestartet.

Alle größeren Karnevals-Termine im Februar

Remscheid

4. Februar, 15 Uhr Große Schmetten Karnevals Party, Denkerschmette, Remscheid 16. Februar, 19 Uhr Weiberball 2023, Restaurant Schützenhaus, Remscheid

Wermelskirchen

4. Februar, 19 Uhr Warmup Karnevalsparty, Centrale Eich 1, Wermelskirchen 12. Februar, 14.30 Uhr Kinderkarneval, MZH Dabringhausen, in der Mehrzweckhalle Dabringhausen 16. Februar, 20 Uhr Altweiberparty in der Mehrzweckhalle Dabringhausen 18. Februar, 18 Uhr „Wir unter uns“ – Kultsitzungsparty in der Mehrzweckhalle Dabringhausen

Hückeswagen

16. Februar, 15.11 Uhr Kindertanzparty Kolpinghaus, Hückeswagen 19. Februar, 16.11 Uhr 91. Galasitzung der Kolpingfamilie Kolpinghaus, Hückeswagen

Radevormwald

17. Februar, 17.00 Uhr Kunterbuntes Bürgerhaus, Bürgerhaus Radevormwald

Wipperfürth

16. Februar, 16.11 Uhr Weiberfastnacht Karnevalsparty, Ströppchen Hochstraße 15, Wipperfürth 16. Februar, 16.11 Uhr Weiberfastnachtsparty Wipperfürth, Alte Drahtzieherei 19. Februar, 15.11 Uhr Karnevalsparty am Sonntag „Der Zuch kütt“, Ströppchen Hochstraße 15, Wipperfürth

