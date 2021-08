Am Kapitalismus scheiden sich die Geister

Uni-Vortrag

Professor Falko Jüßen sprach gestern Abend beim RGA-Uni-Vortrag über die Chancen von Arm und Reich.

Der Kapitalismus gefährdet nicht die Demokratie. Das war die Kernaussage von Professor Falko Jüßen – wenngleich umstritten. Der Professor der Bergischen Universität sprach beim RGA-Uni-Vortrag vor rund 70 sehr interessierten und diskussionsfreudigen Besuchern in der Klosterkirche über die Entwicklung des Kapitalismus in den vergangenen Jahrhunderten.

Der Wirtschaftswissenschaftler bezog sich dabei immer wieder auf den französischen Forscher Thomas Piketty, der in aufwendigen Analysen belegt haben will, dass sich etwa seit den 1980er-Jahren das Vermögen immer stärker konzentriert. Das bedeutet: Die Reichen werden immer reicher, und die Armen werden immer ärmer.

In der späteren Diskussion entzündete sich auch daran die Debatte – weil doch das Vermögen weniger sehr Reicher verhindern könnte, dass Kinder verhungern. Aus dem Publikum kamen Vorschläge wie die Erhöhung der Erbschaftssteuer zugunsten der Bildungsausgaben. Oder: die Auslandsflucht des Kapitals zu stoppen.

Professor Jüßen vertritt die Haltung, dass es doch egal sein könne, wie viel das oberste Prozent der Reichen besitzt. Viel wichtiger sei ihm, dass es den mittleren und unteren Einkommensschichten gut gehe. Dort sollte das Einkommen ausgeglichen sein. Gemessen an der Zahl der Menschen in der mittleren und unteren Schicht, fielen die wenigen Superreichen doch kaum ins Gewicht.

Auf eine Besonderheit machte Falko Jüßen die Zuhörer aufmerksam: Vom Ersten bis zum Zweiten Weltkrieg wurde die Einkommensschere zwischen Arm und in Europa erstaunlicherweise kleiner: „Die Einkommen waren gerechter verteilt als heute.“ Der Abstand zwischen beiden Gruppen wurde geringer. Einige Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg wuchs der Abstand zwischen großen und kleinen Einkommen wieder stärker. Die These des Wirtschaftswissenschaftlers ist: Der Unterschied zwischen großen und kleinen Einkommen wächst wieder in Richtung eines Rekord-Unterschieds, wie er schon einmal Ende des 19. Jahrhunderts bestanden hat. Eine der Ursachen könnte eine andere Steuergesetzgebung gewesen sein.

„In der Geschichte ist immer wieder ein Auf und Ab zu erkennen.“ Allerdings seien die Ursachen für den Reichtum andere als damals. So habe der Besitz von Agrarflächen an Bedeutung verloren. Eine gute Ausbildung sei dagegen zu einem ganz entscheidenden Faktor geworden. Pikettys größter Verdienst ist nach Jüßens Auffassung, dass er die weltweite Diskussion über mangelnde Verteilungsgerechtigkeit angestoßen hat, wie kein anderer. Aussagekräftig seien zum Beispiel die Statistiken zur seit 1970 dramatisch wachsenden Einkommens- und Vermögensungleichheit.

So ging in den USA im Jahr 2010 die Hälfte des Gesamtverdiensts an gerade mal zehn Prozent der Bevölkerung. Beim Vermögen seien es sogar 70 Prozent, die die reichsten zehn Prozent der Bevölkerung innehätten. Jüßen bedauert jedoch, dass die Auseinandersetzung mit den Thesen des Franzosen weniger medienwirksam sei als deren Veröffentlichung. „Er will über Ungleichheit reden, aber schenkt dabei manchen Fakten nicht ausreichend Bedeutung.“ So lasse der Bestsellerautor zum Beispiel die Tatsache außer acht, dass der Immobilienbesitz verhältnismäßig gleichmäßig verteilt sei.

WIRTSCHAFTSWISSENSCHAFTLER PROF. DR. FALKO JÜSSEN (40) ist seit April 2013 Prof. für Internationale Wirtschaft und Regionalökonomik an der Schumpeter School of Business and Economics an der Bergischen Universität. Studiert hat er an der Technischen Universität Dortmund, wo er auch promoviert wurde für „Essays on Empirical Macroeconomics“. PROF. DR. THOMAS PIKETTY (46) hat 2014 vor allem in den USA Aufsehen erregt mit seiner Veröffentlichung „Das Kapital im 21. Jahrhundert“. Der aus Clichy stammende Franzose wurde schon mit 22 Jahren promoviert, nachdem er eine Arbeit über die Umverteilung veröffentlicht hatte. Er versteht Wirtschafts- als Sozialwissenschaft.

Jüßen sieht im Gegensatz zu Piketty auch nach wie vor die Möglichkeit, durch eigene Arbeit zu Wohlstand zu gelangen: „Mark Zuckerberg ist ein oft genanntes Beispiel.“