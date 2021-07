Kantor zeigt lustige Seite der Orgel

Karnevalistisches Konzert in Lüttringhausen

Kantor Peter Bonzelet (Mitte) mit Marc und Sebastian Brüninghaus.

Seit Peter Bonzelet vor elf Jahren Kantor der katholischen Kirchengemeinden St. Bonaventura und Heilig Kreuz wurde, lädt er am Spätnachmittag des Karnevalssonntags zum Orgelkonzert „mit Grinsipal, Witzflöte & Co.“ in die Kirche Heilig Kreuz in Lüttringhausen ein.

Von Sabine Naber

Und jedes Jahr wird der Kreis der begeisterten Zuhörer größer. „200 Programme habe ich gedruckt. Es waren viel zu wenige“, freute sich Bonzelet über die große Resonanz des Publikums auf sein „etwas anderes Orgelkonzert“. Die beiden Trompeter Marc und Sebastian Brüninghaus waren wieder dabei.

Mit der Narrenkappe auf dem Kopf eröffneten sie mit dem „Narhalla-Marsch“ das Konzert. Als sich Bonzelet an die Orgel setzte, ging es mit der „Petersburger Schlittenfahrt“ oder der „Mühle im Schwarzwald“ temperamentvoll weiter. Die leichte, unterhaltsame Seite der Orgel wusste der Kantor wunderbar zu zeigen. Er ließ „Herrn Mozart eine Schlittenfahrt machen“, die mit einer rasanten Schussfahrt endete, und ließ bei „Die Heiligen haben Spaß“ sowohl Melodien von „When the saints go marching in“ als auch von „Guten Abend, gute Nacht“ einfließen. Beim kölschen Teil spielten die drei Musiker „Direk op Heim an schwenke, Amen“, oder auch das stimmungsvolle „Blootwoosch, Kölsch un e lecker Mädche“.

Aus den Vorschlägen der Gäste wurde ein musikalischer Mix

Tradition ist es, dass das offizielle Konzert mit Abbe Holzmanns „Blaze away“ endet. Und dann sammelte Bonzelet, auf dessen Frack-Rückseite „Kölsche Jong“ prangte und der dazu rot-weiß-geringelt Strümpfe trug, Ideen seiner Gäste zu Orgelimprovisationen. „Jetzt sind Sie dran“, hieß es, und das Publikum ließ sich nicht lange bitten: „Zirkus Renz“, „Wenn dat Trömmelche jeht“, „Echte Fründe“ oder auch Millowitsch’ „Wir sind alle kleine Sünderlein“ wurden genannt – und Bonzelet machte daraus in Windeseile ein fantastisches Potpourri.

„Ich habe von diesem Konzert gelesen, wusste aber nicht so richtig, was ich davon halten sollte. Es war einfach herrlich, zu erleben, wie lustig Orgelmusik klingen kann“, sagte Petra Ebinghaus. Zum Abschluss wurde „Unsere Stammbaum“, das Lied des Kölner Karnevals gegen Ausländerfeindlichkeit, mit Inbrunst gespielt und gesungen.