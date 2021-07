Wer kann die Solarenergie nutzen?

Versorgung

+ © Roland Keusch Das Solardachkataster und die Klimafunktionskarte helfen in Sachen Sonnenenergienutzung weiter (von links): Monika Meves, Sabine Ibach (beide Umweltamt) und Dezernentin Barbara Reul-Nocke. © Roland Keusch

Das Solardachkataster und die Klimafunktionskarte der Stadt helfen bei der Planung.

Von Peter Klohs

Was kann der Hauseigentümer tun, wenn er beabsichtigt, eine Solaranlage auf dem Dach seines Hauses zu installieren?

Was ist dann zu unternehmen? Welche Formen der Solaranlagen gibt es? Unter anderem darüber informiert die Stadt Remscheid auf verschiedene Art und Weise.

Was ist ein Solardachkataster?

Das Solardachkataster ist eine interaktive Karte, auf der für jedes Gebäude in Remscheid verzeichnet ist, ob es für die Nutzung von Sonnenenergie geeignet ist. Das Solardachkataster ist zu finden unter

www.solare-stadt.de/remscheid

Wie erkenne ich, ob mein Gebäude für Solarenergie geeignet ist?

Nach dem Ampelprinzip. Wird ein Haus auf der Karte grün angezeigt, ist es besonders gut geeignet, ist es gelb eingefärbt, ist es geeignet, sollte es rot sein, ist es ungeeignet.

Kann ich einen Energieberater hinzuziehen?

Das sollte man sogar! Die Beratung eines qualifizierten Energieberaters oder Installateurs ist wichtig. Er berät in allen Dingen rund um Solaranlagen und hilft auch bei eventuell auftretenden Problemen während des Betriebes. Einen Remscheider Energieexperten zur Nutzung von Sonnenenergie findet man im Internet unter

www.alt-bau-neu.de/remscheid

Welche Formen von Solaranlagen gibt es?

Es gibt solarthermische Anlagen, die hauptsächlich für warmes Wasser sorgen. Und es gibt Photovoltaikanlagen, die das Haus mit Strom versorgen. Es gibt Flachkollektoren sowie Röhrenkollektoren. Letztere sind effektiver und in der Regel teurer. Monokristalline Solarmodule bieten die beste Leistung (bis zu 17 Prozent), sind jedoch auch kostspielig.

Wie groß sollte meine Solaranlage sein?

Das richtet sich nach der Bewohneranzahl des Hauses. Für Flachkollektoren berechnet man pro Person 1,5 Quadratmeter, für Röhrenkollektoren 0,8 bis 1,0 Quadratmeter. Die Anlagen sind jederzeit erweiterbar.

Wie lange hält eine Solaranlage? In der Regel kann man mit einer Anlage 20 bis 30 Jahre die Sonnenenergie nutzen.

Kann ich Fördermittel beantragen?

Ja. Verantwortlich dafür ist das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA). Für solar-thermische Anlagen kann eine Bezuschussung von bis zu 2000 Euro erfolgen.

www.bafa.de

Für wen ist die Anschaffung einer Solaranlage interessant?

Für alle. Nicht nur private Hausbesitzer können die Sonnenenergie nutzen, sondern auch Gewerbebetriebe, Schulen, kirchliche Einrichtungen etc. An wen wende ich mich, wenn ich weitere Fragen habe oder Informationsmaterial zu diesem Thema anfordern möchte? Sie können sich in allen Fragen wenden an: Stadt Remscheid, Fachdienst Umwelt, Elberfelder Str. 36. Dort arbeitet Monika Meves, die Ihnen gerne mit Rat und Tat unter Tel. (02 1 91) 16 33 13 oder per Mail weiterhilft. Die Informationsmappe mit Broschüren zur Solarenergie ist sehr umfangreich.

monika.meves@remscheid.de

Was ist eine Klimafunktionskarte?

SOLARANLAGEN NUTZUNG Knapp die Hälfte aller Remscheider Gebäude (46 Prozent) sind geeignet für Solaranlagen. Zur Zeit gibt es in der Stadt 750 Photovoltaikanlagen sowie 600 solarthermische Anlagen. Ist Ihr Haus geeignet? Das Solardachkataster beantwortet diese Frage. www.solare-stadt.de/remscheid

Die Klimafunktionskarte stellt für Remscheid Klimafunktionen dar, sowohl flächenhaft als auch speziell (Thermik, Starkwind, nächtliche Kaltluft usw.). Sie ergänzt im Rahmen der Grundlagendaten zur Berücksichtigung des Klimawandels die im Geodatenportal (www.remscheid.de) ebenfalls veröffentlichte „Vorsorgekarte Starkregen“. Diese Karte ist vorrangig wichtig für die Stadtplanung. Fragen hierzu beantwortet Sabine Ibach, Tel. 16 37 20 oder

sabine.ibach@remscheid.de