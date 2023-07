Kampf gegen Poser: Macht es wie die Österreicher

In Remscheid trauen sich die Politiker nicht, lärmenden Auto-Posern die Treffpunkte wegzunehmen. Während Raser in Österreich künftig sogar das Auto weggenommen bekommen. RGA-Lokalchef Axel Richter findet: Ein bisschen mehr wie in Österreich darf´s schon sein.

Danach ist das Parkhaus des Rewe-Marktes am Bahnhof wie ehedem Treffpunkt junger Männer, die lärmend durch die Nordstadt fahren und damit die Wut der Anwohner wecken. Garantiert auch wieder an diesem sonnigen Wochenende.

Die Szene ist nicht homogen. Für die einen reicht es nur zur Selbstbauvariante vom Typ aufgemotzter Autoscooter. Richtig teure Fahrzeuge sind von den Fahrern oft nur ausgeliehen. „Wer da drinsitzt, will nur zeigen, wer die dicksten Eier hat“, erfuhr der RGA bei einem zurückliegenden Treffen mit der Tunerszene.

Wer zum Beispiel in der Hermannstraße wohnt, dem dürften die Zunftunterschiede in der Poserszene herzlich egal sein. Die Nachbarn erwarten zu recht, dass Polizei und Ordnungsamt sie vor brüllenden Motoren und knallenden Auspuffe schützen.

Doch das Vertrauen in den Staat droht auch hier verloren zu gehen. Glaubt man den Meinungsbeiträgen in den so genannten sozialen Netzwerken, greifen viele Lenneper schon gar nicht mehr zum Telefon, um die Krachmacher zu melden. Weil sich danach ohnehin nichts tut.

Vielleicht ändert sich das jetzt mit „Michaela“. In dieser Woche nahm die Stadt den so getauften neuen mobilen Blitzcontainer in Dienst. 415.000 Euro soll „Michaela“ pro Jahr an Knöllchen einbringen. Auf die Nachricht wurde (was sonst?) bald über Abzocke geschimpft. Die Stadt wolle damit nur ihre Kasse füllen.

Das stimmt so nicht, und selbst wenn: Gut so! Wer zu schnell fährt, muss zahlen. So einfach ist das.

Einen mutmaßlich noch wirksameren Ansatz gegen Raser und Krachmacher verfolgen die Österreicher: Wer deutlich zu schnell unterwegs ist, kriegt dort künftig das Auto abgenommen.Wetten, das wirkt?

Dagegen brachten die Politiker in Remscheid im vergangenen Sommer nicht einmal ein nächtliches Verweilverbot für Autoposer zuwege. In Gütersloh ist es laut Polizei damit gelungen, die Krachmacher aus den innerstädtischen Bereichen zu vertreiben.

In Remscheid versucht man es damit gar nicht erst. Es sei falsch, die Freiheitsrechte junger Menschen zu beschneiden, hieß es stattdessen. Über die Freiheitsrechte der Bürger wurde nicht gesprochen.

