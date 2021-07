Kommentar zum Rosenmontagszug: Kameras klären Taten auf

Standpunkt von Frank Michalczak

An Tagen wie diesen bleibt nur zu wünschen, dass die Täter ermittelt werden, meint Frank Michalczak.

Es ist immer wieder das gleiche Lied: Tausende Jecke feiern unbeschwert, friedlich und stimmungsvoll Karneval. Und dann gibt es eben auch noch die grölende Minderheit – Spaßverderber, die es ganz offenbar ausschließlich auf Krawall angelegt haben. Von diesen Schattenseiten berichtete am Abend die Einsatzzentrale im Röntgen-Museum nach einem an sich fröhlichen Umzug. Dann folgen Flaschen im Hardtpark. An Tagen wie diesen bleibt nur zu wünschen, dass die Täter ermittelt werden. Doch das ist eben nicht immer einfach bei tumultähnlichen Vorkommnissen, bei denen es selbst erfahrenen Beamten schwerfällt, den Überblick zu behalten. Möglicherweise hilft ihnen dabei künftig moderne Videotechnik.

In einigen Monaten sollen die Körperkameras zur Ausrüstung der Beamten werden. Diese können dabei helfen, Straftaten zu vermeiden. Wenn sie aber zusätzlich dazu beitragen, Taten aufzuklären, sind sie erst recht ihr Geld wert.

