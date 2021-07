Kaisersaal erstrahlt in neuem Glanz

+ © Roland Keusch Erst ein Wasserschaden machte das Team um Mo Zabihi auf die gewölbte Saaldecke aufmerksam. Die Hotel-Inhaber haben den Kaisersaal saniert. © Roland Keusch

Die Familie Zabihi hat das Traditionshotel Berliner Hof aufwendig saniert. Es beherbergt Lenneps wohl größten Veranstaltungsraum.

Von Sabine Naber

Der Berliner Hof, das Traditionshotel am Lenneper Mollplatz, macht schon von außen etwas her. Neben der Eingangstür laden zwei silberne Löwenköpfe mit einem beweglichen Ring zwischen den Zähnen dazu ein, anzuklopfen.

+ Von außen versprüht der Berliner Hof bergisches Flair. © Roland Keusch

Grüne Schlagläden und bunte Blumen vor den Fenstern lassen das verschieferte Haus einladend erscheinen. Doch auch im Inneren hat sich einiges getan: Besonders stolz sind die Inhaber auf den imposanten Kaisersaal. Der wohl größte Veranstaltungsraum Lenneps wurde aufwendig saniert.

Vor drei Jahren hat Mo Zabihi das Hotel von der Remscheider Familie Noll übernommen. Sein Sohn Seyed Amir Zabihi, der in Düsseldorf noch weitere Hotels und Boardinghäuser hat, ist der Geschäftsführer des Hotels Garni mit 30 Zimmern.

„Wir haben bereits viel Geld in unser Hotel gesteckt, haben die Zimmer mit Blick auf das geplante Designer Outlet Center (DOC) als ‚Vintage-Boutiquen‘ eingerichtet“, erzählt Zabihi. Er macht deutlich, dass das DOC für ihn und seinen Vater ein ausschlaggebender Punkt für den Kauf des Berliner Hofs gewesen ist.

360 Quadratmeter groß ist der Kaisersaal. Er bietet bei Anlässen wie Hochzeiten, Geburtstagsfeiern, Konfirmationen oder Firmenjubiläen laut Sebastian Szplitt Platz für 150 Menschen. „Wir denken, es ist der größte Veranstaltungsraum in Lennep“, sagt der Eventmanager.

Ein Wasserschaden brachte die gewölbte Decke zum Vorschein

Nur ein Zufall sorgte dafür, dass hinter der schwarz gestrichenen Zimmerdecke die prächtige, gewölbte Saaldecke zum Vorschein kam. „Wir hatten einen Wasserschaden. Ich habe dann die Decke aufgeschnitten, mit der Taschenlampe hineingeleuchtet, konnte aber nichts sehen. Erst, als ich einen Fluter holte, sahen wir, was dahinter verborgen lag“, schildert Szplitt.

Ein Ort zum Feiern war der Kaisersaal ursprünglich. Doch zwischenzeitlich war der von außen zugängliche Raum ein leerstehendes Ladenlokal, in dem einmal eine Videothek, ein Spar-Markt, die Post und zuletzt ein Küchenstudio untergebracht waren. „Wir mussten eine Menge im Hotel entrümpeln. Zunächst kam alles, was nicht gebraucht wurde, in den Saal“, erinnert sich Zabihi.

Inzwischen sind die alten Leuchter mit LED-Leuchtmitteln ausgestattet worden und tauchen den Kaisersaal in ein warmes Licht. Das Original-Gewölbe ist instandgesetzt, der sechseinhalb Meter hohe Raum hellgrau gestrichen worden. Eine Bar lädt zum Verweilen ein, die Akustik im Raum gilt als hervorragend. „Wir wollen das Alte erhalten, aber auch nachhaltig wirtschaften, umweltfreundlich arbeiten“, betont der Geschäftsführer.

Wer im Kaisersaal feiern möchte, der kann entweder nur den Raum mieten oder die Getränke, das Essen, die Musik direkt dazuordern. „Der Kunde sagt, was er will und wir realisieren es“, verspricht Szplitt.

DIE NAMEN GESCHICHTE Vor etwa 200 Jahren wurde der Berliner Hof erbaut. Seinen Namen hat das Hotel bekommen, weil es damals auf der Postkutschenstrecke von Köln nach Berlin lag. Und der Kaisersaal genannte Veranstaltungsraum bekam seinen Namen, weil da, wo heute Glas- und Papier-Container stehen, einst ein Kaiser-Wilhelm-Denkmal seinen Platz hatte.

Bei der Inneneinrichtung des Berliner Hofs wurde Wert darauf gelegt, den Charme der 30er und 40er Jahre zu erhalten. „Wegen der Atmosphäre“, ist man sich einig. Die Devise der Zabihis lautet: „Was alt ist, darf es auch bleiben. Und was unbedingt funktionieren muss, wie etwa die Betten oder Fernseher, das ist auf dem neuesten Stand.“ Der Stilmix zwischen Alt und Neu zieht sich durch das ganze Haus.

Die Inhaber betonen, ein gutes Mitarbeiter-Team zu haben: „Es ist eine Mannschaft, die komplett aus Lennepern besteht. Denn Bindung zum Standort ist uns wichtig“, sagt der Inhaber.