Kaffee und Gebäck, Paw Patrol und ein literarisches Blind Date

Stadtbücherei

+ © Sven Schlickowey Ab Dienstag warten in der Stadtbücherei wieder Bücher auf ein Blind Date mit neugierigen Lesern. © Sven Schlickowey

Die Stadtbücherei bietet in der Adventszeit besondere Aktionen an.

Von Sven Schlickowey

Lust auf ein Blind Date? Dann könnte sich ein Besuch in der Stadtbücherei lohnen. Ab Dienstag wartet dort wieder Literatur auf neugierige Leser. Wie schon beim ersten „Blind Date mit einem Buch“ im Sommer haben die Mitarbeiter der Zentralbibliothek erneut besondere Bücher ausgewählt, blickdicht eingepackt, mit einer kurzen Inhaltsangabe versehen – und sie diesmal unter dem Weihnachtsbaum abgelegt.

Dort können sie ausgeliehen werden. „Ganz normal für vier Wochen, schön über die Feiertage“, wie Stephanie Röder vom Bibliotheksteam erklärt. Nur eben, ohne Titel und Autoren zu kennen. 20 Bücher für erwachsene Leser und 20 für Kinder, die auch mit Altersangabe, sind es insgesamt.

Dies ist nur eine von mehreren Aktionen der Stadtbücherei in der Vorweihnachtszeit. Los geht es bereits an diesem Wochenende zum Lüttringhauser Weihnachtsmarkt. Wie zu jedem verkaufsoffenen Sonntag hat die Stadtteilbibliothek geöffnet. Auf einem Basar werden Geschenke angeboten, die Erlöse gehen an den Förderverein.

Lesen und malen mit der „Sternenfee“

Sechs Tage später, am Samstag, 7. Dezember, lädt die Zentralbibliothek in der Scharffstraße zu einer Lesung mit Julia Wewer ein. Ab 11.30 Uhr liest die bergische Autorin aus ihrem Weihnachtsbilderbuch „Die Sternenfee“ und malt zusammen mit den Kindern.

Auch die regelmäßigen Vorlesetermine in der Adventszeit bieten etwas Besonderes, sie werden zum Bilderbuchkino. Am Mittwoch, 11. Dezember, und eine Woche später um jeweils 16 Uhr in der Zentralbibliothek. Am 11. Dezember um 15 Uhr auch in der Lenneper Stadtteilbibliothek.

Das Highlight aus Kindersicht dürfte aber am Freitag, 20. Dezember, anstehen. Dann gibt es das dritte Kinderkino in der Stadtbücherei. „Diesmal wird Paw Patrol Weihnachten retten“, kündigt Stephanie Röder einige Folgen der beliebten Kinder-TV-Serie an.

Stattfinden wird das Kinderkino wieder in der Bilderbuchecke, dazu gibt es weihnachtliche Snacks. Kinder unter sechs Jahren müssen in Begleitung kommen – für die Erwachsenen gibt es aber ein Eltern-Café. „Da können Papa und Mama geparkt werden“, sagt Stephanie Röder. Die Teilnahme ist, wie bei den anderen Veranstaltungen, kostenfrei. Allerdings ist eine Anmeldung unter Tel. 16 25 49 notwendig. „Bei den bisherigen Ausgaben waren wir immer ganz schnell ausgebucht“, gibt Nicole Grüdl-Jakobs, Leiterin des Kommunalen Bildungszentrums, zu bedenken. „Man sollte sich also frühzeitig anmelden.“

Zusätzlich bietet die Bibliothek an allen vier Samstagen in der Adventszeit von 11 bis 13 Uhr Gebäck und Kaffee an, ebenfalls kostenfrei für alle Besucher. Stephanie Röder: „Damit der Weihnachtsstress nicht allzu groß wird.“