 JVA-Insasse war vier Tage auf der Flucht

Lüttringhausen

Die Polizei suchte nach einem 35-jährigen Strafgefangenen der JVA Lüttringhausen.

Remscheid/Münster. Wie erst jetzt bekannt wurde, suchte die Polizei nach einem 35-jährigen Strafgefangenen aus der JVA in Lüttringhausen, der aus dem offenen Vollzug „entwichen“ sei.

Nach vier Tagen Flucht nahmen Bundespolizisten den Mann am Dienstag am Hauptbahnhof in Münster fest. Das teilten die Einsatzkräfte gestern mit.

Bei der Durchsuchung des Festgenommenen fanden die Beamten zudem geringe Mengen verbotener Betäubungsmittel.

Der 35-Jährige musste anschließend seine Restfreiheitsstrafe von 62 Tagen antreten.

