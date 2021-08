Jungunternehmer überzeugen mit Armband

Zukunft

Markus Kollodzey und Sabine Hessler gratulierten den Siegern Marcel Stach, Marvin Jesinghaus und Jonas Muster.

Marcel Stach, Marvin Jesinghaus und Jonas Muster gewinnen den Gründerpreis der Stadtsparkasse. Acht Schülerteams machten beim Planspiel mit.

Von Frank Michalczak

Ihr Talent als Jungunternehmer bewiesen in den vergangenen Monaten Dutzende Remscheider Schüler, die sich um den Deutschen Gründerpreis der Stadtsparkasse bewarben. Mit einer fiktiven Geschäftsidee sammelten sie Punkte. Und: Nicht nur die Idee zählte, sondern auch der Marketingplan, die Kalkulation von Preisen oder auch die Präsentation in einem realen Unternehmen. Die Aufgaben lösten sie via Internet, zentral wurden die Lösungen ausgewertet.

Gestern wurde in der Stadtsparkasse das Siegerteam geehrt: Marcel Stach, Marvin Jesinghaus und Jonas Muster überzeugten als „JMS-Technologie GmbH“ mit ihrem Sicherheitsarmband, das in Notsituationen über eine GPS-Funktion aktiviert werden kann. 500 Euro erhielten die Jungunternehmer als Preisgeld. Entsprechend groß war die Freude der Jugendlichen, die den zwölften Jahrgang der Sophie-Scholl-Gesamtschule besuchen und von Lehrerin Sabine Hessler sowie dem „realen“ Unternehmer Simon Haase betreut wurden. „Die beiden laden wir jetzt zum Abendessen ein“, erklärte Marvin Jesinghaus, der die Idee für das Armband mit Notfallfunktion hatte. „Im Halbschlaf. Ich hab‘ geträumt, von einer Lawine verschüttet zu werden.“ Ihr Erfolgsrezept sei der Teamgeist gewesen. Über sämtliche Entscheidungen hätten die Drei diskutiert – und seien im Kollektiv zu einem Ergebnis gekommen, blickte Marcel Stach zurück. Es geht für ihn und seine Freunde noch weiter. Das Schülerteam zählt zu den zehn besten im Rheinland und wird am 9. Juni bei einer Feierstunde in Düsseldorf geehrt.

So wie auch die Zweitplatzierten: Nur knapp lagen die Kollegschüler Kevin Schumacher, Laura Dell’Elba, Vivien Kehl, Jasmin Kramer und Jasmin Keller hinter den Siegern. „Gym Buddies“ lautete ihre Geschäftsidee. Dahinter verbirgt sich eine Kontaktbörse für die Besucher von Fitnessstudios, die sich per App zum Sport verabreden und gegenseitig motivieren sollen.

Den dritten Platz belegte das Team Elisabeth Zahn, Felix Blum, Steven Mathauschek, Jonas Switala, Torben Eschweiler und Jan Gonschior vom Röntgen-Gymnasium mit einer „selbstdesinfizierenden Schutzfolie“ fürs Handy.

Acht Gruppen hatten am Wettbewerb teilgenommen

Voll des Lobes zeigte sich Sparkassen-Sprecher Markus Kollodzey: „Es ist faszinierend zu sehen, was die Schülerinnen und Schüler entwickeln und wie intensiv die Ideen verfolgt werden.“ Hier gehe auch der Dank an Lehrer und Unternehmerpaten, „die unsere Teams mit Rat und Tat unterstützt haben“. Insgesamt acht Gruppen vom Röntgen-Gymnasium, dem Berufskolleg Wirtschaft und Verwaltung und der Sophie-Scholl-Gesamtschule waren beim Gründerpreis angetreten.