Jung-Unternehmer will Rennwagen bauen

Samet Kurt verbindet Studium und seinen eigenen Betrieb. Auch den Flüchtlingskindern an der Oberhölterfelder Straße möchte er helfen.

Student und Jung-Unternehmer. Samet Kurt verbindet beides. Es ist ein Spagat, aber machbar. Der 32-jährige Remscheider hat nicht nur einen Plan für sein Leben. Wenn er beide Stränge verknüpft, könnte vielleicht ein Traum in Erfüllung gehen: „Ich möchte ein straßentaugliches Rennfahrzeug bauen.“ An der Oberhölterfelder Straße hat der Hastener Junge seit einem Jahr seinen Betrieb. Im Hinterhof der Flüchtlingsunterkunft betreibt er „König Automobile RS“. Samet Kurt handelt mit Gebrauchtwagen und Maschinen. Eine ungewöhnliche Kombination, für die es zwei triftige Erklärungen gibt. Autos sind seit jeher sein Hobby. Samet Kurt übernimmt Fahrzeuge von Autohäusern, sorgt für TÜV, Garantie und verkauft weiter. Kundschaft findet er übers Internet und durch Mund-zu-Mund-Propaganda.

CNC-Dreher hat Kurt bei der Firma Ortlinghaus in Wermelskirchen gelernt. Sein Vater Ziya ist dort bis heute beschäftigt. Die alten Kontakte machten es möglich, dass der ehemalige Azubi dem Spezialisten für Kupplungen, Bremsen und Lamellen zwei ältere CNC-Fräsmaschinen abkaufen konnte. Diese stehen nun in seiner kleinen Werkshalle. Platz für eine dritte wäre da. Samet Kurt möchte in eine weitere Präzisionsmaschine investieren.

Noch laufen die Maschinen nicht auf Hochtouren, spätestens Ende August will der umtriebige Firmenchef loslegen. „An Arbeit und Aufträgen mangelt es nicht“, ist sich Samet Kurt sicher. Er hat Signale von Unternehmen, die ihn als Kleinbetrieb in der Metallverarbeitung beauftragen würden. „Viele Firmen haben erkannt, dass die Auslandsfertigung der deutschen Qualität nicht standhält, auch wenn diese vielleicht teurer ist.“

Samet Kurt ist kurdischer Herkunft. Sein Vater stammt aus der Türkei, kam aber bereits als Jugendlicher nach Deutschland. Samet wurde hier geboren. Wie seine drei Schwestern. Alle haben studiert. Die eine ist Juristin, die andere Lehrerin, die dritte im Management tätig. „Das verpflichtet wohl“, meint Kurt mit einem Lachen.

Denn auch ihn packte der Ehrgeiz. Nach dem 10. Schuljahr an der Sophie-Scholl-Gesamtschule und der Lehre bei Ortlinghaus sattelte er den Maschinenbautechniker am Berufskolleg Werther Brücke Wuppertal drauf. Mit 29 Jahren nahm Samet Kurt ein Maschinenbau-Studium in Wuppertal auf. Dort kam er seinem Traum ein kleines Stück näher.

Mit dem „Green Lion Racing Team“ der Bergischen Uni hat er einen 218 Kilo leichten Rennwagen für die „Formula Student“ gebaut. Kernstück: der Motor einer 600er-Yamaha. Beschleunigung von 0 auf 100 km/h in 2,7 Sekunden. Die Formula Student ist ein internationaler Konstruktionswettbewerb für Studenten, der unter der Schirmherrschaft des Vereins Deutscher Ingenieure ausgerichtet wird.

Handwerkliche Fähigkeiten bringt er beim Spielplatz gerne ein

Jedes Jahr im Spätsommer treffen sich Studenten aus aller Welt am Hockenheimring, um in Formel-1-Atmosphäre ihre selbstkonstruierten Rennwagen zu messen und Fachleuten aus Industrie und Wirtschaft deren Leistungsfähigkeit zu zeigen. Es gewinnt nicht der Schnellste, sondern das Team mit dem zwingendsten Gesamtpaket aus Konstruktion, Rennauftritt, Businessplan und Marketing. Samet Kurt war bei dem Uni-Boliden für die Außenhaut aus Karbon zuständig.

Aus der wissenschaftlichen Tüftelarbeit soll mehr werden. Kurt will ein Rennfahrzeug designen, das in Serie für die Straße taugt. Mit zwei Kommilitonen will er das Projekt umsetzen, Zeichnungen gibt es bereits. Kurt hofft, den Produktionsprozess in seine Bachelorarbeit einfließen zu lassen.

Vor seinem Betriebseingang an der Oberhölterfelder Straße sollen, geht es nach dem Willen der Stadt, PS-freie Fahrgestelle eine Freude bereiten. In der Diskussion um den kleinen Spielplatz, den der Verein „Hasten für Hasten“ Flüchtlingskindern auf dem Hinterhof für 2500 Euro sponsern will, hatte die Verwaltung nach ihrer ersten ablehnenden Haltung angeregt, statt Schaukel, Rutsche und Sandkasten lieber Bobbycars zu kaufen.

Als Anlieger, der die Kleinen dort jeden Tag spielen sieht, hält Samet Kurt das Hickhack um den Spielplatz für befremdlich. „Das sind sehr umgängliche Kinder hier, die aber doch irgendwo spielen müssen“, findet Kurt. Die große Asphaltfläche hält er für zu schade, um sie leer stehen zu lassen. „Hasten für Hasten“ hat Kurt bereits seine Hilfe angeboten. Gerne würde er sich mit seinen handwerklichen Fähigkeiten einbringen, wenn der Spielplatz in einer Ecke des Hofes doch noch installiert wird.