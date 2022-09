Julius Esser gewinnt Dichterwettstreit

Neues Format: „Teos Poetry Stage“.

Von Sabine Naber

Remscheid. Mit „Teos Poetry Stage“, einem Dichterwettstreit mit Siegerehrung, hat das Teo Otto Theater am Samstagabend ein neues Format präsentiert. Nicht zuletzt mit Blick auf ein junges Publikum, das der künstlerische Theaterleiter Sven Graf gerne öfter im ersten Haus am Platz begrüßen würde.

Temperamentvoll und flott moderiert von Anna Lisa Tuczek und Mario El Toro, erlebten die rund 30 Zuhörer zwei unterhaltsame Stunden im Foyer des Theaters. Man saß entspannt in Cocktailsesseln, Tische waren aufgestellt, Getränke konnten geordert werden. Nachdem die Regeln klar waren – die Texte müssen selbst geschrieben sein, Requisiten sind nicht erlaubt und das Zeitlimit von sechs Minuten sollte nach Möglichkeit nicht überschritten werden – hörten die Gäste in der ersten Runde vier ganz unterschiedliche Geschichten.

Julius Esser aus Brühl erzählte unter der Überschrift „Vom Verstehen und vom Verstehenlernen“ teils im Dialekt humorvoll aus seiner Kindheit. Bei Eva-Lisa, die aus Mülheim an der Ruhr angereist war, hieß es „Mein Vater hat einen Fliesentisch“. Björn Rosenbaum – er ist in Dortmund zu Hause – erzählte mit schauspielerischem Talent von „Elsas Haaren“ und seiner Tochter. Und Artem Zolotarov aus Rheinland-Pfalz überzeugte mit seinem anspruchsvollen Text „Ihre braunen Augen“ mit Lyrik.

Während in den beiden Vorrunden eine siebenköpfige Jury mit entsprechenden Punkten ihr Urteil abgegeben hatte, sollte in der Schlussrunde, in der Artem Zolotarov und Julius Esser gegeneinander antraten, der Applaus des Publikums die Entscheidung bringen. Julius Esser, der seinen kleinen Rap-Text als Stilbruch angesagt hatte, siegte und durfte eine Flasche Moselwein als Preis in Empfang nehmen.

Nach dieser ersten Runde auf „Teos Poetry Stage“ wird zum Ende der Spielzeit am 10. Juni 2023 um 19.30 Uhr der zweite Dichterwettstreit mit Siegerehrung folgen.