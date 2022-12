Jugendrichter Uwe Intorf ist tot

Uwe Intorf ist tot.

Der bekannte Richter ist Anfang vergangener Woche im Alter von 73 Jahren gestorben. Zeit seines Lebens hat sich der Jurist für Heranwachsende eingesetzt. Besonders als Remscheider Jugendrichter ist Intorf in der Region bekanntgeworden. Prägend war die Idee der Gelben Karte bei minder schweren Straftaten, die in NRW Schule machte.

Auch über seinen Ruhestand hinaus betätigte sich Intorf weiter in seinem Herzensfeld. Sein größtes Anliegen, das in einem von ihm gegründeten Betreuerverein mündete, war es, straffällige Jugendliche vor einer kriminellen Laufbahn zu schützen. Intorf stammte aus einer Juristenfamilie. Sein Vater führte eine Kanzlei in Opladen. Uwe Intorf hingegen betätigte sich zunächst 20 Jahre als Staatsanwalt, ehe er den Richterberuf antrat. Zunächst war Intorf Richter in Wuppertal, darauffolgend Vorsitzender eines Jugendschöffengerichts in Remscheid. Hier habe er sich beruflich am wohlsten gefühlt, bekannte er in einem RGA-Interview. -tl-