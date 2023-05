Jugendratsvorsitzende: „Ich wünsche mir einen Treff an der Allee“

Die Jugendratsvorsitzende Sofia Rodriguez Eckwert (17) über die Ergebnisse der Jugendbefragung.

Frau Eckwert, die Ergebnisse der Jugendbefragung sind da. Was hat Sie am meisten überrascht?

Sofia Rodriguez Eckwert: Tatsächlich, dass sich die Jugendlichen mehr Sauberkeit wünschen. Und dass überhaupt so viele Jugendliche mitgemacht haben bei der Befragung – es waren ja 800.

Was finden die Jugendlichen gut in Remscheid?

Eckwert: Gut finden sie, dass es Angebote für sie gibt, zum Beispiel in den Jugendzentren – wenn sie denn davon wissen. Sie wünschen sich, dass Angebote publiker gemacht werden.

Wie soll das funktionieren? Wie erreicht man die Jugendlichen denn?

Eckwert: Noch mehr über Social Media auf sie zugehen, Mundpropaganda. Man könnte Plakate auf der Alleestraße, in der Erlebbar, wo sich viele von uns treffen, oder im Allee-Center aufhängen. Man muss andere Wege finden, um sie zu erreichen, viel näher an sie rankommen.

Welche Angebote sind das?

Eckwert: RS United auf jeden Fall, der CSD, allgemeine Ferienangebote. Vor allem aber auch Angebote für Ältere. Denn hier gibt es nur wenig. Vielleicht könnte man auch etwas gemeinsam mit der Erlebbar planen.

Was fehlt den Jugendlichen?

Eckwert: Ein Treffpunkt. Den Jugendlichen wird oft vorgeworfen, im Allee-Center rumzuhängen. Aber wo sollen sie denn auch hin, wenn sie keine Treffpunkte haben? Denn am liebsten treffen sie sich mit Freunden, chillen, gehen ins Center oder in ein Café. So etwas müssten wir noch viel mehr ausbauen: Wir brauchen einen Treffpunkt, einen Raum, wo man mit 14 hingehen kann, der aber auch länger als 20 Uhr geöffnet hat – denn da hört der Tag für uns einfach noch nicht auf. Wo man in Ruhe und ohne Erwachsene chillen, was trinken, vielleicht Billard spielen oder Musik machen kann. Dass es keine Räumlichkeiten gibt, tut mir leid, das kann mir niemand von der Stadtverwaltung erzählen. Es steht so viel leer an der Alleestraße.

Wäre also ein Ladenlokal an der Alleestraße ein geeigneter Ort für einen Jugendtreffpunkt?

Eckwert: Ja. Denn die Alleestraße ist super zentral, gut erreichbar – was auch so ein Problem ist. Denn es fahren nicht immer überall Busse. Das steht auch heute auf der Tagesordnung der Jugendratssitzung. Man könnte am Markt oder Ebert-Platz aussteigen – Eltern bräuchten sich dann auch keine Sorgen machen. Denn es stellt sich für uns auch immer die Frage: Wie kommen wir mit den öffentlichen Verkehrsmitteln wieder weg? Auch die Pommesbuden oder Dönerläden drumherum könnten von einem Jugendtreff an der Alleestraße profitieren. Der Stadtpark ist meiner Meinung nach viel zu abgelegen.

Viele Befragte gaben an, den Jugendrat gar nicht zu kennen. Muss man hier was tun?

Eckwert: Auf jeden Fall. Gerade jetzt im Hinblick auf die nächste Jugendratswahl im März 2024. Wir werden bald alle 18 und werden nicht mehr kandidieren können, also brauchen wir junge Leute, die nachrücken. Auf Social Media versuchen wir schon, immer wieder was zu posten. Man kann uns auch immer ansprechen, wir kümmern uns. Aber was ich schön fände, wäre eine Schultour, wie sie der Jugendstadtrat in Solingen gemacht hat. Sie sind in die Schulen gefahren und haben erzählt, was sie machen. Der Jugendrat ist so eine große Chance für die Demokratiebildung – und, um mitbestimmen zu können. Ich habe diese Stimme – und kann sie für andere einsetzen. Ich habe wirklich das Gefühl, wenn man dranbleibt und sich einsetzt, dann kann man auch was erreichen.

Warum ist eine Jugendbefragung für eine Stadt wie Remscheid wichtig?

Eckwert: Weil sie auf die Stimmen von Jugendlichen aufmerksam macht. Es ist zum Vorschein gekommen, dass es nicht nur die 22 sind, die im Jugendrat sitzen, sondern, dass 800 das so empfinden. Nun sieht man: Hier ist ein großer Bedarf, es muss jetzt was geschehen. Jetzt kann man sagen: Es ist belegt. Wenn man jetzt nichts tut, kann man von den Jugendlichen nicht erwarten, dass sie hier bleiben. Die meisten wollen mit 18 weg, weil es einfach so wenig für Jugendliche und junge Menschen gibt.

Was resultiert jetzt aus den Ergebnissen?

Eckwert: Es gibt Projektgruppen mit uns Jugendlichen und Vertretern der Stadtverwaltung, in denen Ideen entwickelt werden. Ich wünsche mir sehr deutlich von der Politik, dass unsere Forderungen auch umgesetzt werden – und nicht erst 2030. Ich weiß, in Remscheid dauert alles etwas länger, aber ich wünsche mir, dass wir nächstes Jahr schon konkret etwas haben, was wir umsetzen können. Damit Remscheid wieder attraktiver für uns wird.

Zur Person

Die Jugendratsvorsitzende Sofia Rodriguez Eckwert (17) ist in Lennep aufgewachsen. Ihr Vater hat spanische Wurzeln. Aktuell besucht Rodriguez Eckwert die Sophie-Scholl-Gesamtschule und strebt danach entweder ein Jura- oder ein Psychologiestudium an. Auf jeden Fall will sie weiter Politik machen. Sie engagiert sich auch bei den Jusos Remscheid.

Instagram-Profil:

jugendrat_remscheid