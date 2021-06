Yakub Arslan: Jugendrat will die Schulen modernisieren

Interview

+ © Michael Schütz Will sich für die Modernisierung von Schulen einsetzen: Yakub Arslan, Vorsitzender des Jugendrates. © Michael Schütz

Facebook

Twitter

E-Mail

Autor Andreas Weber schließen

Feedback schließen

Weitere schließen

Von Andreas Weber schließen

Der neue Vorsitzende Yakub Arslan glaubt fest dran: Wer sich als Jugendlicher engagiert, wird auch etwas bewegen.

Von Andreas Weber

Vor zwei Jahren sind Sie mit 95 Stimmen in den Jugendrat gewählt worden. Dieses Mal haben Sie stolze 406 Stimmen auf sich vereint. Wie erklären Sie sich dieses Rekordergebnis und das überwältigende Vertrauen?

Yakub Arslan: Zwei Jahre im Jugendrat sind ja keine kurze Zeit. Ich habe viele Leute kennengelernt, auch über die Bemühungen, den Bolzplatz an der Burger Straße neu zu beleben. Ich denke, dass ich dabei viel Vertrauen gewonnen habe.

Man könnte meinen, Ihre Albert-Einstein-Gesamtschule stand geschlossen hinter Ihnen.

Arslan: Nein, die AES hatte nur um die 200 Stimmen und davon haben mich rund 140 gewählt. Also müssen die Stimmen noch woanders her gekommen sein.

Was hat Sie bewogen, noch einmal anzutreten?

Arslan: Ich habe in den zwei Jahren gelernt, welches Potenzial im Jugendrat steckt. Man kann viel erreichen, wenn man etwas dafür tut. Das war und ist meine Motivation.

Wie haben Ihre Mitschüler an der Albert-Einstein-Gesamtschule reagiert?

Arslan: Vorher habe ich öfters gehört: Du schaffst es, du wirst gewählt. Und nach der Wahl des Vorsitzenden hieß es dann: Jetzt bist Du unser Präsident. Besonders gefreut habe ich mich, dass mir auch viele Lehrer gratuliert haben.

Apropos Präsident: Vorsitzender zu werden ist ein weitergehender Schritt. Das Gesicht des Jugendrates zu sein, ist mit viel Öffentlichkeit verbunden.

Arslan: Im vergangenen Jugendrat war ich stellvertretender Vorsitzender und habe auch die ein oder andere Sitzung geleitet, auch wenn man dabei anfangs etwas aufgeregt ist. Dabei habe ich gemerkt, dass das etwas für mich ist. Und ich habe in der Zeit von Alegria Milanda lernen können.

Das ist Ihre Vorgängerin im Amt. Inwiefern haben Sie von Ihr gelernt?

Arslan: Durch ihre offene, ehrliche Art. Es wurde viel gelacht, Alegria hat aber auch das Jugendratsteam gut unter Kontrolle gehabt.

Einer allein kann nichts bewegen. Wie schätzen Sie das Miteinander und die Chemie im 8. Jugendrat ein?

Arslan: Natürlich muss erst das Eis gebrochen werden. Das ging im achten Jugendrat schneller als im siebten. Dies hat sich bereits auf der Fahrt zum Einführungsseminar nach Münster abgezeichnet.

Was lag Ihnen in den vergangenen zwei Jahren besonders am Herzen?

Arslan: Ich wohne im Südbezirk. Und 2016 hieß es bei den Jugendlichen vor den Wahlen: Wir wählen Dich, aber dafür musst Du dafür sorgen, dass der Bolzplatz an der Burger Straße erneuert und erweitert wird. Das habe ich als Wahlversprechen mitgenommen. Wir waren zwar weit gekommen, aber am Ende hat es doch nicht funktioniert. Es gab Komplikationen. Wir werden das Thema jedoch im Auge behalten. Der Standort Burger Straße wird sich zwar nicht realisieren lassen, aber der Jugendrat wird mit Unterstützung der Verwaltung nach alternativen Grundstücken Ausschau halten.

Ernst genommen werden mit den Anliegen ist die eine Sache, die andere ist diese bei Politik und Verwaltung durchzusetzen. Das kann frustrierend sein.

Arslan: Na ja, beim Bolzplatz Burger Straße hatte uns die Verwaltung von Anfang an abgeraten. Aber, wie gesagt: Wir sind weit gekommen mit der Idee und mit Sicherheit noch nicht am Ende.

Hat sich der 8. Jugendrat in den ersten Wochen nach seiner Konstituierung Gedanken gemacht, wo er bis 2020 seine Schwerpunkte setzt?

Arslan: Im Einführungsseminar haben wir vier vorläufige Säulen festgelegt, für die es jeweils eine Projektgruppe gibt. Die einen werden sich mit der Verschönerung des Stadtbildes beschäftigen, andere mit der Öffentlichkeitsarbeit, um zu verdeutlichen, wofür der Jugendrat steht, welche Ziele wir verfolgen. Ein Schwerpunkt dreht sich um eine Jobbörse, die es Jugendlichen erleichtern soll, Mini-Jobs zu finden. Von mir wurde das Thema Modernisierung von Schulen vorgeschlagen.

Da haben Sie sich aber richtig was vorgenommen.

Arslan: Keine Frage, Modernisierung von Schulen ist ein harter Brocken, der bis in die Landespolitik reingeht. Wir werden uns bemühen, auch andere Jugendräte in NRW einzubinden. Es geht uns um die technische Ausstattung von Schulen, den Zustand der Gebäude, aber auch den Unterrichtsstoff.

Was meinen Sie mit letzterem?

Arslan: Ich denke, dass wir die Schulen individueller machen müssen, mehr zugeschnitten auf die Neigungen der Schüler. Diese sollten sich früher als bisher spezialisieren können mit den Fächern

ZUR PERSON



YAKUB ARSLAN 17 Jahre alt, Elftklässler an der Albert-Einstein-Gesamtschule; Yakub wurde in Lennep geboren, er lebt mit seiner Familie im Südbezirk. Seine Eltern stammen aus Samsun, in der türkischen Schwarzmeerregion. Yakub hat zwei jüngere Schwestern. Im Jugendrat ist er seit 2016. Als Vorsitzender geht er mit dem Nachwuchsgremium gerade in seine zweite Legislaturperiode. Sein großes Hobby ist Fußball. Yakub Arslan spielt am Honsberg in der A-Jugend des SC Ayyildiz. Ansonsten weiß er schon, was er später privat gerne machen will: Reisen. „Ich will die Welt sehen.“

, in denen sie ihre Stärken haben.

Wo würden Sie persönlich noch den Hebel ansetzen? Gibt es weitere brennende Themen?

Arslan: Darüber habe ich mir keine Gedanken gemacht. Wir beschäftigen uns jetzt erst einmal mit den vier Projektgruppen. Damit haben wir genug zu tun. Eins ist mir aber generell sehr wichtig: Ich möchte den Remscheider Jugendlichen vermitteln, wozu sie in der Lage sind. Die Botschaft ist: Sie können etwas verändern, wenn sie sich engagieren.

In zwei Jahren endet im Frühjahr ihre Legislaturperiode und wenig später werden sie voraussichtlich ihr Abitur an der Albert-Einstein-Gesamtschule bauen. Haben Sie eine Idee, was danach kommen könnte?

Arslan: Ehrlich gesagt, nein. Wichtig ist mir momentan nur, mein Abi vernünftig hinzubekommen. Mathe und Sprachen liegen mir, aber was ich später studieren will, weiß ich noch nicht. Das lasse ich auf mich zukommen.