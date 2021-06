Jugendrat wählt Burcu Aksoyek zur Vorsitzenden

Nachwuchsgremium

Für das erste Foto des neuen Vorstands im Teo Otto Theater noch auf Distanz: Das Führungsgremium um die Vorsitzende Burcu Aksoyek (Mitte), Aurora Piperato (li.) und Jeanne-Sophie Mortazawi wird aber künftig eng zusammenarbeiten.

Nachwuchsgremium tagte erstmals im Teo Otto Theater - Fünf Themenschwerpunkte prägen die nächsten zwei Jahre

Von Andreas Weber

Remscheid. Der 9. Jugendrat betrat zu seiner konstituierenden Sitzung die große Bühne. Burcu Aksoyek, Jeanne-Sophie Mortazawi und Aurora Piperato standen im Teo Otto Theater dabei im Mittelpunkt. Denn das politische Nachwuchsgremium wählte eine rein weibliche Führungsspitze. Die 15 Ratsmitglieder kürten Dienstagabend die 16-jährige Burcu Aksoyek mit eindeutiger Mehrheit zu ihrer Vorsitzenden. Mit acht Stimmen setzte sie sich klar im ersten Wahlgang gegen Aurora Piperato, Tiyam Esfandiari, Dennis Weizel und Cayan Yildiz durch. „Das gab´s noch nie in den vergangenen 16 Jahren“, staunte Gerd Dietrich-Wingender, der als Jugendrats-Geschäftsführer alle acht vorhergehenden Wahlen miterlebt hat und auf mehrere Urnengänge eingestellt war.

Dank Corona verlief die Einführung nicht nur deshalb speziell. Auch die Stimmabgabe hatte ihren Reiz. Die Wahlurne hing nämlich an einer Angel. Eine Helferin ging durch die Sitzreihen, die Stimmzettel wurden eingeworfen und hinterher auf der Bühne ausgezählt. Jeanne-Sophie Mortazawi wurde mit elf Stimmen 1. Stellvertreterin und setzte sich gegen Aurora Piperato durch. Letztere vereinte bei der Wahl zur 2. Stellvertreterin gegen Simay Fidanci zehn Stimmen auf sich.

Aksoyek und Mortazawi sind alte Hasen . Zwei Jahre haben sie Erfahrung im 8. Jugendrat gesammelt. In ihren Antrittsworten bedankte sich die neue Vorsitzende. Sie habe viel gelernt von ihren Vorgängern Francesco Lo Pinto und Yakub Arslan, betonte Burcu Aksoyek. Die EMA-Gymnasiastin aus der Q1 stellte den Anwesenden, darunter Oberbürgermeister Burkhard Mast-Weisz, Dezernent Thomas Neuhaus, Vertreter des Jugendamtes und der Politik die fünf Projektschwerpunkte vor, auf die sich die Ratsmitglieder vorab in Videokonferenzen für ihre Legislaturperiode verständigt hatten.

Vorsitzende setzt auf die Verschönerung der Innenstadt

Eine wendet sich „gegen Rassismus und Diskriminierung“ und tritt für „Solidarität und Vielfalt“ ein. Nummer 2 ist die Jobbörse, ein Anliegen von Jeanne-Sophie Mortazawi, das in den vergangenen beiden Jahren begonnen wurde und zu Ende geführt werden soll. Weitere Projektgruppen sind „Leben nach der Schule“, „Nachhaltigkeit und Klimaschutz“ sowie „Pimp up the city“. Hinter letzterem verbirgt sich die Verschönerung der Innenstadt. Es wird vielleicht die Gruppe sein, in der sich Burcu einbringt. „Remscheid ist nun mal nicht die schönste Stadt. Und bei meiner Bewerbung habe ich angekündigt, dass ich die Stadt verschönern möchte.“

Burkhard Mast-Weisz freute sich in seinen einleitenden Worten über das rege Interesse der Jugendlichen an einer lebendigen Demokratie. Aus der Vergangenheit weiß der OB: „Vielleicht sehe ich den ein oder anderen von Euch irgendwann in einer politischen Funktion wieder.“ Er blickte in den Zuschauerraum, wo Francesco Lo Pinto und Daniel Pilz saßen - beide Ehemalige, die für unterschiedliche Parteien bei der Kommunalwahl im September antreten werden.

Der Einsatz im Jugendrat muss sich nicht zwingenderweise auf ein Mandat begrenzen. So betonte Dietrich-Wingender, dass er bei der Verabschiedung des 8. Jugendrates mit Leonie Reiss zum ersten Mal einer Nachrückerin eine Urkunde ausgestellt habe - als Wertschätzung ihrer kontinuierlichen Mitarbeit seit 2018.

Auch für die nächsten beiden Jahre wird der Jugendrat zusätzlichen, externen Input erhalten. Sofia Rodriguez Eckwert möchte nämlich gerne die politische Arbeit als Außenstehende begleiten und wird von Dietrich-Wingender in den Nachrichtenverteiler aufgenommen. Rodriguez Eckwert wäre vielleicht in den Jugendrat gewählt worden, durch einen technischen Fehler allerdings waren ihre Unterlagen nicht rechtzeitig bei der Stadt eingegangen.

Gestartet war der 9. Jugendrat unter widrigen Bedingungen. Das Einführungsseminar in Münster musste aufgrund des Shutdowns abgesagt und reguläre Meetings konnten bislang auch nicht abgehalten werden. So bleibt es momentan bei Videokonferenzen.

Neue Schriftführerin bei den Sitzungen des Jugendrates wird Amelie Sophie Preyss sein, ihre Stellvertreterin ist Elke Müller.

Der 9. Jugendrat

Bei den Wahlen zum 9. Jugendrat vom 9. bis 13. März wurden 2256 gültige Stimmen abgegeben. Wahlberechtigt waren 4369 Remscheider zwischen 14 und 17 Jahren. Die Beteiligung lag bei 52,44 Prozent. Die meisten Stimmen (250) vereinte Cayan Yildiz (AES) auf sich, gefolgt von Jeanne-Sophie Mortazawi (239) und Burcu Aksoyek (211).