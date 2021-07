Jugendrat: 30 kluge Köpfe kandidieren

Wahl

+ © Michael Schütz Im Visier der Öffentlichkeit: 30 Jugendliche kandidieren bei der Jugendratswahl. Von Andreas Deus (rechts) werden Beatriz Oliviera Teles (v. l.), Niklas Reinberger, Theo Pampouldis, Jolie Picht, Luna Oberste-Bink-Bockholt, Mihayjlo Popinovic, Eric Buchta und Geschäftsführer des Jugendrats, Gerd Dietrich-Wingender, für Wahlplakate ins rechte Licht gerückt. © Michael Schütz

Facebook

Twitter

E-Mail

Autor Daniel Dresen schließen

Feedback schließen

Weitere schließen

Von Daniel Dresen schließen

Nach der Wahl im März ziehen 15 Jugendliche in das Gremium ein. Der erste Wahlkampftermin war ein Fotoshooting.

Von Daniel Dresen

Ein kurzes Blitzlichtgewitter zieht über das Gesicht von Pelin Turgut. Die 14-jährige Schülerin der Alexander-von-Humboldt-Realschule präsentiert sich vor der Kamera von Fotograf Andreas Deus selbstbewusst mit schwarzen Boxhandschuhen. „Zeig mir ein angenehmes Lächeln“, fordert Deus, „nicht zu viel und nicht zu wenig.“ Turgut setzt den Wunsch des Profis um. Fertig ist ihr Motiv für den bevorstehenden Wahlkampf. Die fertigen Plakate werden Schulen und Busse schmücken. Turgut kandidiert mit 29 anderen Jugendlichen um 15 Sitze im Jugendrat.

Zusammen mit ihrer Freundin Nilay Akyazi (14) möchte sie im Namen aller Remscheider Jugendlichen etwas in der Stadt bewegen. Besonders das Thema Mobbing beschäftigt sie. „Ich möchte mich für eine Kampagne gegen Mobbing starkmachen. Viele Jugendliche, die über andere im Internet herziehen, wissen gar nicht, wie sehr sie ihr Gegenüber verletzen“, sagt Turgut. Ihre Mitschülerin Nilay Akyazi möchte sie bei diesem Vorhaben unterstützen. „Mir liegen ganz besonders Frauenrechte am Herzen. Ich weiß, dass es immer noch Jungs gibt, die denken, Frauen seien das schwächere Geschlecht“, ärgert sich Akyazi.

Sie möchte sich für Gleichberechtigung einsetzen. Auch die Politikverdrossenheit vieler Jugendlicher bereitet ihr Sorgen. „Ich kann die Menschen nicht verstehen, die ihre Wahlberechtigung einfach wegwerfen und sich somit ihrer politischen Mitgestaltungsmöglichkeit berauben.“ Die Zukunft der Remscheider Jugend mitgestalten möchte Francesco Lo Pinto (16) auf jeden Fall. Der Schüler des Ernst-Moritz-Arndt-Gymnasiums (EMA) kandidiert schon zum zweiten Mal. „Obwohl ich mittlerweile weiß, wie der Jugendrat funktioniert, bin ich vor der Wiederwahl nervöser als beim ersten Mal“, gesteht er dem RGA. Neben ihm bitten auch Yakub Arslan, Marie Sophie Flüs und Roksana Bielecka um eine zweite Amtszeit. Als EMA-Schüler ist er besonders stolz, dass die Gedenkstätte Pferdestall, die von Jugendlichen gestaltet wurde, ein Thema im Remscheider Stadtrat geworden ist.

4471 Wahlberechtigte bestimmen 15 Interessenvertreter

„Es ist ein gutes Beispiel, dass auch Jugendliche die Chance haben, in unserer Stadt etwas in Bewegung zu setzen.“ Lo Pinto kündigt einen „harten Wahlkampf“ an. Im Internet und an seiner Schule möchte er auf sich aufmerksam machen. Details will er dem Tüpitter nicht verraten. „Sonst kopieren die anderen das“, scherzt der 16-Jährige.

Die 30 Kandidaten kommen von elf weiterführenden Remscheider Schulen. Für das EMA-Gymnasium gehen fünf Kandidaten an den Start, die Sophie-Scholl-Gesamtschule schickt vier Kandidaten ins Rennen. Geschäftsführer des Jugendrats, Gerd Dietrich-Wingender, ist nach der Verlängerung der Bewerbungsfrist erfreut, dass sich vergleichsweise viele junge Bewerber angemeldet haben. „Die 14-Jährigen stecken noch nicht in den Vorbereitungen für den Führerschein oder das Abitur“, sagt Wingender auf der Suche nach einer Erklärung. Dass er wie bei der letzten Wahl die Bewerbungsfrist verlängern musste, um ausreichend Bewerber für die 15 Plätze im Jugendrat zusammenzukriegen, habe ihn nicht überrascht. „Meine Erfahrung sagt mir, dass viele Jugendliche alles auf den letzten Drücker machen, so auch die Bewerbung für den Jugendrat.“

WAHL 8. JUGENDRAT DEMOKRATIE Am Montag, 12. März, beginnt die Wahlwoche an weiterführenden und be-rufsbildenden Schulen. Wer keine Remscheider Schule besucht, aber in Remscheid sesshaft und am 12. März zwischen 14 und 17 Jahre alt ist, kann am 14. März (17 bis 20 Uhr) seine Stimme im Allee-Center abgeben. Am 16. März wird das vorläufige Wahlergebnis in der Gelben Villa bekanntgegeben.

Abgesehen von der grundsätzlichen Bereitschaft aufseiten der Jugendlichen sei er auch immer abhängig davon, wie sehr die einzelnen Schulen im Stadtgebiet den Jugendrat im Unterricht thematisieren. „Ich kann nicht jeden der 4471 Wahlberechtigten einzeln ansprechen.“