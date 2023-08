Jugendrat beteiligt sich am CSD mit einem eigenen Stand

Die Jung-Parlamentarier wollen beim CSD Präsenz zeigen. Das tun sie nun auch mit gleich zwei Ständen.

Remscheid. Auch in Remscheid setzt die queere Gemeinschaft ein deutliches Zeichen. 44 Jahre, nachdem Schwule zum ersten Mal in Deutschland am 30. Juni 1979 durch die Straßen mehrerer Städte gezogen waren, wird es in Remscheid erstmals einen Christopher Street Day (CSD) geben. Am Samstag, 16. September demonstrieren und feiern Lesben, Schwule, Bisexuelle, Transgender und Intersexuelle. Auch der Jugendrat wird sich einklinken.

Dieser hatte bereits früh geäußert, sich an Parade und Fete zu beteiligen. In der letzten Sitzung des Jugendrates wurde dies nach einem Aufruf bekräftigt. Jens Stuhldreier (städtische Jugendförderung) hatte die Ratsmitglieder eingeschworen: „Wir wollen Flagge zeigen für Vielfalt in der Stadt und unserer Gesellschaft. Da entsteht etwas Neues und Großes in Remscheid. Es wäre schön, wenn Ihr dabei wäret.“ Einige meldeten sich, den Stand des Jugendrates im Stadtpark zu betreuen. Ein Vorbereitungstreffen dafür findet am Dienstag, 22. August um 17 Uhr im Kulturzentrum „Die Welle“ in Lennep statt.

Stuhldreier hofft auf großen Zuspruch, wenn sich die CSD-Teilnehmer am 16. September um 16 Uhr auf dem Theodor-Heuss-Platz vor dem Rathaus treffen. Sie werden von dort zum Stadtpark ziehen, wo die Party steigt. Vier Stunden lang, von 17 bis 21 Uhr, gibt es Musik und Action.

Der Jugendrat bezieht gleich zwei Stationen beim CSD

Von 17.15 bis 17.30 Uhr tritt die Coverband Apex auf, ab 18.15 Uhr die Tanzgruppe des Tanzraums. Um 18.30 Uhr legt die Band GutSo los. Danach übernehmen bis 22 Uhr zwei DJs. Im Anschluss wird es eine Aftershowparty in der Tanzfabrik geben.

Das Gelände wird von Security bewacht. Zahlreiche Stände werden aufgebaut sein, politische Forderungen artikuliert. Der 1968 in Remscheid geborene, weltweit erfolgreiche Fotokünstler Wolfgang Tillmans hat nicht nur das Grußwort für die Broschüre geschrieben, sondern eines seiner Werke dafür zur Verfügung gestellt. Ein städtisches Budget von 25.000 Euro macht die Ausrichtung möglich.

Ausgerechnet an dem großen Wochenende für Remscheid findet ein politisches Planspiel für Jugendräte in Köln statt. Auch dort werden die Jung-Parlamentarier mit einer Delegation vertreten sein, während eine andere im Stadtpark zu finden ist.

Beim Weltkindertag wird es alkoholfreie Cocktails geben

Zuvor wird der Jugendrat einen weiteren Einsatz haben. Der Weltkindertag findet am Sonntag, 27. August (12 bis 17 Uhr) wie im Vorjahr im Stadtpark statt. 2022 herrschte riesiger Auftrieb, auch diesmal wollen über 30 Anbieter Kreativangebote für den Nachwuchs bieten. Auch dort baut der Jugendrat einen Stand auf. Die Vorsitzende Sofia Rodriguez Eckwert regte an, alkoholfreie Cocktails anzubieten. Der Vorschlag wurde einstimmig angenommen.