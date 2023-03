Jugendliche machen sich auf zum ökumenischen Kreuzweg

Das deutschlandweite Motto des Kreuzwegs lautet „beziehungsweise“.

Von Lucas Hackenberg

Remscheid. Sieben Jahre ist es her, dass Remscheider Jugendliche das letzte Mal gemeinsam den Ökumenischen Jugendkreuzweg durch die Stadt bestritten. In diesem Jahr ist es aber wieder soweit. Evangelische und katholische Kirchengemeinden gehen gemeinsam mit den Jugendlichen auf Reisen – durch Remscheid und zu sich selbst.

Das deutschlandweite Motto des Kreuzwegs lautet „beziehungsweise“. Hierbei sollen eigene Beziehungen untersucht und über sie nachgedacht werden. Fragen wie „In welchen Beziehungen stehst du?“ oder „Welchen Menschen begegnest du?“ leiten durch den Abend. Eigene Erfahrungen werden dann mit den Begegnungen im Leben Jesu verglichen und Zusammenhänge werden hergestellt.

Verschiedene Stationen werden angelaufen

Der Start des Kreuzwegs ist am 30. März um 18 Uhr an der St. Suitbertus Kirche. Von dort aus geht es mit einer Holztür im Schlepptau über die evangelische Stadtkirche, den Brunnen am Allee-Center und das Gertrud-Bäumer-Gymnasium bis zur Lutherkirche. An jeder Station steht die Tür auf verschiedene Weise im Mittelpunkt – und wird mit allerhand Material dekoriert. Zum Abschluss gibt es in der Lutherkirche für alle Teilnehmer noch ein Getränk und einen Snack sowie die Möglichkeit, sich untereinander über Beziehungen und Begegnungen auszutauschen.