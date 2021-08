Jugendfeuerwehr probt den Ernstfall

Helft uns helfen

+ © Elias El Ghorchi Die Jugendfeuerwehr Hasten übt den Ernstfall. Unter Atemschutz rücken sie vor, um ein simuliertes Feuer in einem Umkleideraum zu löschen. Die angehenden Feuerwehrleute trainieren immer wieder. Denn jeder Handgriff muss sitzen. © Elias El Ghorchi

In Hasten pauken 32 Jungen und Mädchen regelmäßig Theorie und trainieren die Feuerwehrpraxis.

Von Sabine Naber

Übung vor dem Gerätehaus der Freiwilligen Feuerwehr auf dem Hasten am Mittwochabend für die Jugendabteilung: Das hell erleuchtete Einsatzfahrzeug stand bereit. Die Kinder, die schon ihre Uniform trugen, stiegen ein, drehten eine Runde mit dem Wagen und wurden währenddessen mit Atemschutzgeräten ausgestattet. Es galt, im Umkleideraum ein simuliertes Feuer zu löschen. Zwei C-Rohre waren im Einsatz.

Weil nicht klar war, ob sich im Gebäude noch Menschen befanden, musste erst ein Trupp, kurze Zeit später der zweite reingehen. „Niemand im Gebäude“, hieß es nach einiger Zeit.

Nach einer halben Stunde war die Übung beendet. Die angehenden Feuerwehrleute konnten ihre Atemschutzgeräte abnehmen und verschnaufen. Bevor es ans Aufräumen ging. „Das war heute eine Standardübung“, sagte Patrick Böhl, stellvertretender Jugendwart. 32 Kinder und Jugendliche zwischen zehn und 18 Jahren – darunter auch drei Mädchen – gehören zurzeit dazu.

Die „Helft uns helfen“-Aktion kommt in diesem Jahr auch der Jugendfeuerwehr zu Gute. „Wir haben einen relativ großen Zuwachs, haben uns deshalb in zwei Gruppen aufgeteilt. Die Jüngeren beschäftigen sich heute im Schulungsraum auf der ersten Etage mit der Theorie, die Übung ist von den 14- bis 18-Jährigen gemacht worden.“

80 Prozent der Aktiven kommt aus der Jugendfeuerwehr

Einer von ihnen ist Max Bieding (17), der sich sicher ist, dass er mit 18 in den aktiven Dienst wechseln wird. „Ich bin seit drei Jahren dabei. Ein Freund hat mir von der Jugendfeuerwehr erzählt und mich das erste Mal mitgenommen“, sagt er. Es habe ihm von Anfang an gefallen. Familie Mehnert ist eine Feuerwehr-Dynastie. Leon (11) ist seit einem Jahr dabei, sein Vater ist aktiver Feuerwehrmann, der Onkel gibt Unterricht, die beiden Cousins gehören ebenfalls zur Jugendfeuerwehr. „Es macht Spaß“, sagt Leon mit einem breiten Grinsen. „Er ist schon weiter als die meisten in diesem Alter. Deshalb hat er eben auch schon bei der Übung mitgemacht“, erklärt Böhl und erzählt, dass rund 80 Prozent der Mitglieder ihrer Einheit aus der Jugendfeuerwehr kommen. „Wer um das 16. Lebensjahr noch dabei ist, der bleibt im Allgemeinen auch.“

Dabei bleiben will auch Florian Conradt, der vor fünf Jahren zur Jugendfeuerwehr gekommen ist. Ihn interessiert vor allem die Technik. Stolz zeigt er sein Jugendflamme-Abzeichen, das bei ihm schon drei farblich unterschiedliche Flammen zeigt. Praktische Übungen, Theorie und Erste Hilfe muss man beherrschen, bevor man seine Urkunde und die Nadel angesteckt bekommt. Auch Jan-Luca Körner (15) trägt das Abzeichen. Er ist mit zehn Jahren dazu gekommen. „Es macht mir super viel Spaß, ist so ganz anders als der Alltag. Wahrscheinlich bleibe ich dabei“, sagt er.

AKTION SPENDEN Ab sofort und noch bis Anfang Februar können die RGA-Leser für die RGA-Aktion „Helft uns helfen“ spenden. Möglich ist das unter der im Logo zu findenden Bankverbindung. Die Spenden gehen in diesem Jahr an die „Praxis ohne Grenzen“ und den Förderverein der Jugendfeuerwehr Remscheid. Wir danken allen Lesern für ihre Hilfe.

Aber die Mitgliedschaft in der Jugendfeuerwehr besteht durchaus nicht nur aus Praxisübungen und Theorie pauken. „Wir machen Ausflüge, Spiele im Team, zelten zusammen“, schildert Marcel Peters die Aktivitäten. Denn es gehe auch um Kameradschaft, um das Miteinander: „Bei der Feuerwehr muss sich einer auf den anderen absolut verlassen können. Das ist alles Teamarbeit.“ Auch übernimmt die Jugend regelmäßig Aufgaben für die Allgemeinheit. Für den Spielplatz an der Richardstraße hat sie beispielsweise die Patenschaft übernommen. Einmal im Monat wird gekehrt, der Sand durchgeharkt, Müll beseitigt.