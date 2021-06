Jugend ist die Zukunft der Freundschaft

Partnerschaft

+ © Michael Schütz Schüler aus Quimper und Remscheid – die Mädchen mit coiffes bigoudennes auf dem Kopf – führten gemeinsam den An-Dro-Reihentanz, eine Gavotte sowie den ebenfalls bretonischen Kontertanz Pachpi auf. © Michael Schütz

Collège Quimper und GBG feierten das 50-jährige Bestehen der Schulpartnerschaft mit buntem Programm.

Von Thomas Wintgen

Mehr als 60 Gäste aus der französischen Partnerstadt Quimper waren dabei, als das Gertrud-Bäumer-Gymnasium am Dienstagabend das 50-jährige Bestehen der Schulpartnerschaft mit dem Collège La Tour d’Auvergne feierte – mit buntem Programm in der Aula und einer langen Tafel im Erdgeschoss für rund 200 Gäste.

Neben Ansprachen standen musikalisch-tänzerische Beiträge der Schüler im Mittelpunkt. Sechstklässlerin Theresa Kalenberg bot mit ihrer Harfe drei schön anzuhörende Sätze; Sängerin Isabell Marr (14) wurde bei ihren beiden heftig beklatschten Solo-Auftritten von Thomas Lohmann (Cello) und Holger Ruchatz (Gitarre) begleitet. Schülergruppen sangen und tanzten.

Und zeigten in Sketchen typische Situationen eines deutschen Schülers, der in Paris erstmals die feinen nasalen Unterschiede zwischen „cent“ (100) und „sans“ (ohne/keine) Croissants erfährt, am Schnellsprech am Métroschalter scheitert und am Eiffelturm den Unterschied zwischen Aufzug und Treppe erfährt.

Wie viele Remscheider, hat auch Oberbürgermeister Burkhard Mast-Weisz die Bretagne nicht mehr losgelassen. Seine Schwester lebt seit 40 Jahren dort; bei Familientreffen wird in zig Sprachen parliert. „Ich erlebe in der eigenen Familie“, sagte er, „wie wichtig es ist, nicht in nationalstaatlichen Grenzen zu denken, sondern in der Grenzenlosigkeit von Menschenwürde“. Leider erlebe Europa gerade, dass in vielen Ländern die europäische Idee infrage gestellt werde. Er hoffe, dass die Euro-Gegner bei der Europa-Wahl am 26. Mai nicht noch mehr Stimmen erhalten.

Europa müsse zwischen den Blöcken China und USA ein verlässlicher Garant für den Frieden der Völker bleiben. Die Schulpartnerschaft mache die Freundschaft zwischen Frankreich und Europa vor Ort erlebbar, bat er, sie in Zukunft zu erhalten und zu pflegen.

Ähnlich äußerte sich Schulleiter Stephan Döring, als er an Willi Hartkopf erinnerte; der damalige OB habe im April 1989 schon appelliert, dass die Schulpartnerschaft die Basis für die Freundschaft zwischen den beiden Nationen sei. Da Europa schon mal enger zusammenstand als heute, sei das wichtiger denn je eingedenk von Le Pen in Frankreich und der AfD in Deutschland, aber auch Trumps „America first“; insofern begrüßte Döring, dass der Élysée-Vertrag gerade in Aachen noch einmal bekräftigt und erneuert wurde.

Romain Rolland: „Wir sind die Flügel des Abendlandes“

Die Zukunft der Freundschaft werde immer in der Jugend gesehen, und das Besondere des Schüleraustauschs sei die Unterbringung in Familien; den aufnehmenden Familien gelte sein besonderer Dank.

SCHÜLERAUSTAUSCH ABREISE Die Schülerinnen und Schüler aus Quimper reisen am morgigen 7. Februar wieder zu-rück in die Bretagne. ANREISE Gut 50 Sechst- bis Achtklässler des GBG reisen über den 1. Mai in die 1100 Kilometer entfernte Stadt in der Bretagne. Mitfahren dürfen Schülerinnen und Schüler, die Französisch als zweite oder dritte Fremdsprache haben.

Er freue sich, dass die Nachfrage stets größer sei als die Zahl der angebotenen Austauschplätze. Der dreiköpfige Vorstand des Partnerschaftsvereins gab ein Bekenntnis zur „jumelage“ ab – im Sinne der Aussöhnung und der gelebten Gastfreundschaft hüben wie drüben, sagte Claudia Nast; Beate Neider empfindet die Freundschaft als „große Bereicherung“; Alexandra Wöllner sagte ihrem früheren Französischlehrer Frank Schopphoff Dank, der ihre Liebe zur Bretagne maßgeblich beeinflusst habe.

Klara Marnach-Wetzel, bis 2012 für den Austausch verantwortlich, rief in persönlicher Rückschau Erinnerungen an etliche Protagonisten der 50 Jahre wach; Nachfolgerin Kathrin Kaiser ist seit dem 13. Lebensjahr immer wieder in Quimper; der Austausch sei Teil ihres Lebens. Die französische Kollegin Carole Midavaine erinnerte an ein Wort des französischen Literatur-Nobelpreisträgers Romain Rolland: „Wir sind die beiden Flügel des Abendlandes, zerbricht der eine, so ist auch der Flug des anderen gebrochen.“