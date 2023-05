Jugend des SG Hackenberg kickt mit Michael Klinkert

Ex-Profi brachte mit AOK-Projekt frischen Wind auf den Platz.

Remscheid. Auch mit 54 Jahren ist Michael Klinkert ein leidenschaftlicher Fußballer. Der aus dem Saarland stammende Verteidiger kickte zwölf Jahre lang erstklassig für Borussia Mönchengladbach und Schalke 04. Er absolvierte 301 Bundesligaspiele. Seit 2001 ist er Marketing-Mitarbeiter der AOK, besucht Fußballvereine und Schulen. Letztere gemeinsam mit seinem Kollegen Marcel Witeczek, um im gemeinsamen Training mit Schülerinnen, Schülern oder jungen Vereinsspielern den Spaß am Sport zu erneuern und für Bewegung im Freien zu werben.

Auf dem Plan stehen Laufen, Ballführung und Tore schießen

Am Montagabend kam Klinkert allein zur SG Hackenberg 1973. Die D1 mit 12- und 13-jährigen Jungs trainierte mit dem Ex-Profi 90 Minuten lang auf dem Kunstrasenplatz der Vereinsanlage. Und Klinkert machte von Anfang an klar, wer der Chef auf dem Rasen war: er selbst.

Trainer Adrian Dulog verfolgte gemeinsam mit AOK-Mitarbeiterin Dilara Naklestany das Treiben auf dem Platz. Klinkert gestaltete das Training humor- und verständnisvoll, scheute aber auch vor einer klaren Ansage nicht zurück. „Ist hier jemand für den BVB?“ fragte er in die Runde. Drei Hände erhoben sich. „Ist doch nicht schön, immer Zweiter zu sein, oder?“, stachelte er den Ehrgeiz der jungen Kicker an. Und die legten sich entsprechend ins Zeug und übertrieben dabei bisweilen. „Ihr lauft zu schnell“, musste der Ex-Bundesligaverteidiger die Jungs bremsen. Über Laufübungen zum Aufwärmen, versetzten leichten Trab hin zum Kurzsprint um aufgestellte Hütchen ging es zur Ballführung (vor- und rückwärts) und zum Torschuss-Training. Häufig fand Klinkert Zeit für launige Bemerkungen: „Schöne Anlage haben die hier. Mir tut ja alles weh, wenn ich am Röntgen-Stadion vorbeifahre.“

Höhepunkt des Trainings war das abschließende Spiel Sechs gegen Sechs. „Wer verliert, macht siebeneinhalb Liegestütze“, drohte der Ex-Profi an. „Einfach spielen“, forderte er die Jungkicker auf und betonte das erste Wort besonders. In einem ausgesprochen fairen Spiel hieß es am Ende 5:3. „Und weil ihr letzten Endes ein Team seid, macht ihr die Liegestütze auch alle zusammen“, beendete Klinkert das Training.

„Das hat Spaß gemacht“, gab er bekannt. Und als Adrian Dulog fragte, ob Michael Klinkert wiederkommen solle, riefen die Jungs alle ganz begeistert „Ja“. pek