Jürgen Becker in Lennep: Viele Themen, keine Miene verzogen

Kabarettist Jürgen Becker am 8. September 2023 in der Klosterkirche Lennep.

Kabarettist schlägt den Bogen vom Heizungsgesetz über Immobilienpreise bis hin zu SUVs. Und entwirft nebenbei eine Zukunft, in der alle Menschen ohne Angst leben können.

Von Peter Klohs

Remscheid. Viel braucht der aus Köln stammende Kabarettist Jürgen Becker nicht, um die Besucher in der beinahe ausverkauften Klosterkirche in Lennep für mehr als neunzig Minuten zum Lachen zu bringen: ein Stehtisch, darauf liegt ein Smartphone, das Becker hin und wieder betätigt, um Stichworte seines Programms „Die Ursache liegt in der Zukunft“ abzurufen. Dazu ein Glas Wasser – fertig ist das Programm.

Na, nicht ganz, denn da sind ja noch die Wortkaskaden und kleinen Geschichten, die das Urgestein des alternativen Kölner Karnevals rund um sein Programm unter die Zuhörenden mischt. „Es ist heute so warm“, begrüßt er sein Publikum in Lennep, „und das an einem Tag, an dem das Heizungsgesetz verabschiedet wurde.“

In der Folge arbeitet er sich an der „typisch deutschen“ Zukunftsangst ab, wirft dabei kritische Blicke auf das weltpolitische Geschehen und entwirft sozusagen nebenher eine alternative Zukunft, in der alle Menschen ohne Angst („Aber eben auch mit weniger Geld“) leben könnten.

Becker scheut vor wenig zurück und greift politisch völlig inkorrekt Promis aus Politik und Showgeschäft, aus der Wirtschaft („All diese Chefs der Automobilkonzerne und andere Trickbetrüger“) und Religion an, betreibt Bayern-Bashing und benutzt Worte der Gossensprache, die mit F und P beginnen, all das zur großen Heiterkeit des Publikums.

Bei all seinen kleinen und großen Geschichten und Gags verzieht Becker selbst nie das Gesicht zu einem Lächeln oder gar zum Lachen. Seine ungerührte Mimik, die darauf hindeuten könnte, dass seine Worte gar nicht lustig gemeint sein könnten, sorgt dafür, dass sie es eben doch sind.

Er beklagt „drei unterirdische Verkehrsminister in Folge“, kritisiert deutlich das Gesundheitssystem („Manche Leute buchen schon einen Billigflug, damit sie wenigstens am Flughafen mal durchleuchtet werden“) und schimpft über den Wohnungsmarkt. „Für eine Wohnung in München-Schwabing bekommen Sie in Mecklenburg ein ganzes Dorf“, weiß er.

Vom ersten Menschen Adam (und seinen möglichen Abenteuern bei Parship) bis hin zur KI der Chinesen reicht seine Weltsicht. Und manchmal, wenn er weiß, dass er übertrieben hat, sagt er: „Diese Geschichte ist möglicherweise nicht wahr. Aber schön.“

Drei Tonnen Stahl für 80 Kilo welkes Fleisch.

Ein Leben ohne stetiges Wachstum der Wirtschaft wäre erstrebenswert, aber „dazu sind wir zu blöd“. Und nebst seiner Meinung zum neuesten SUV aus Stuttgart („Drei Tonnen Stahl für 80 Kilo welkes Fleisch“) schließt er mit Harald Juhnke: Vielleicht wäre ein Tag ohne Termine und „leicht einen in der Krone haben“ nicht so schlecht für alle.

„Die letzten anderthalb Stunden habe ich Kapitalismuskritik gemacht“, sagt er. „Ist mir auch schwergefallen.“

Heftiges Gelächter begleitet ihn von der Bühne.