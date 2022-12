Johanna (10) sammelt für Hilfsbedürftige

Bei jedem Benefizkonzert ihres Papas Peter Bonzelet steht sie mit der gebastelten Box.

Von Melissa Wienzek

Der Marienkäfer mit dem Glücksklee ist ihr Lieblingsbild, sagt Johanna, und zeigt auf die bunte Seite ihrer selbst gebastelten Spendenbox. Denn der fröhliche rote Käfer mit den schwarzen Punkten auf dem Rücken steht für das Glück. Und das können die Menschen in der Ukraine schließlich gut gebrauchen.

Für sie sammelt die Zehnjährige Spenden. Jedes Mal, wenn ihr Papa Peter Bonzelet, Kantor der katholischen Gemeinde St. Bonaventura und Heilig Kreuz, ein Benefizkonzert gibt, steht Johanna mit ihrer bunten Spendenkiste am Ausgang. Und das waren immerhin schon sechs Mal. So sind in diesem Jahr tausende Euro für die Ukrainehilfe zusammengekommen, für die sich ihr Vater engagiert. Mit seinem Bulli fährt er zudem regelmäßig Geld- und Sachspenden zum Blau-Gelben Kreuz, die er vorher in Remscheid gesammelt hat. Warum hilft Johanna ihrem Papa? „Ich mag es, anderen Leuten zu helfen“, sagt sie knapp – und kommt damit direkt nach dem Papa. „Die Menschen in der Ukraine brauchen sehr viel Hilfe gerade“, erklärt die Zehnjährige, die selbst zwei ukrainische Schulkameraden hat.

Letzten Sonntag, als Peter Bonzelet das offene Singen auf der Richard-Pick-Straße ausgerichtet hat, sammelte Johanna bei eisiger Kälte wieder für andere Menschen, denen es nicht so gut geht wie uns – dick eingepackt mit Handschuhen und Ohrenwärmern. Dieses Mal ging der Erlös aber hälftig an die RGA-Hilfsaktion „Helft uns helfen“ und die Aktion „Lichtblicke“. Wir bedanken uns ganz herzlich dafür. Spätestens jetzt kennen die Remscheiderinnen und Remscheider die liebe Johanna: Sie sang zum Schluss gemeinsam mit ihrem Papa auf der Bühne das kölsche Lied „Kutt jot heim“. Das singt sie übrigens, seitdem sie vier ist.

Am heutigen Heiligabend hat Johanna auch einmal selbst einen Wunsch: Sie hofft, dass das Christkind kommt, während sie im Gottesdienst bei ihrem Papa sitzt, und ihr den ersehnten Notenständer für ihre neue Querflöte unter den Baum legt. „Und danach essen wir lecker Raclette.“