Jörg Knör feilt an seinem Programm und begeistert

Rotationstheater

Bot im Rotationstheater seinen ganz eigenen Jahresrückblick: Jörg Knör, der sein ganzes Können zeigte.

Der Komiker rechnete im Rotationstheater mit dem Jahr 2019 ab. Er traf den Geschmack des Publikums.

Von Elisabeth Erbe

Er hatte sie alle mitgebracht und neu aufleben lassen. Der Comedian und Entertainer Jörg Knör besuchte das Rotationstheater und zeigte einen ganz besonderen Jahresrückblick. Drei Abende gastiert Knör in Lennep, um an seiner „Rohfassung“ seines Programms zu feilen, wie er selbst sagte. Die ersten beiden Abende am Montag und heute Abend waren ausverkauft. Für Mittwoch sind noch wenige Karten übrig.

Das Programm „Das war’s mit Stars 2019“ bot einen Überblick über die Promi-Szene. Wer den Remscheider Jörg Knör kennt, weiß um seine Fähigkeiten. Seine Königsdisziplin ist die Parodie, die er mit den Ereignissen aus dem Jahr gekonnt gemixt hat. Gleichzeitig feierte er mit dem Programm seinen Geburtstag. „Dieses Jahr stehe ich 40 Jahre auf den Brettern der Welt und 60 Jahre auf dem Boden der Tatsachen“, sagte Knör. Wie Komikerin Hella von Sinnen und Ex-Bundespräsident Christian Wulff wurden Knör 60 Jahre. Harald Juhnke wäre 90 geworden, André Rieu und Peter Maffay wurden 70 und Loki, Ehefrau des verstorbenen Alt-Kanzlers Helmut Schmidt wäre 100 Jahre alt. Besondere Ereignisse platzierte er gekonnt zwischen Slapstick und Gesang. Das Thema „Friday for Future“ war prägend. „Die Mütter sind schuld an der Klimakatastrophe. Wir sollten immer aufessen, damit die Sonne scheint“, sprach Knör mit der Stimme von Rainer Calmund, „und nun haben wir eine Klimakatastrophe und dicke Kinder“. Sekunden später schlüpfte Knör in die Rolle von Arnold Schwarzenegger, der eine Rede auf der Klimaschutzkonferenz in Wien hielt. „Greta ist ikonisch geworden“, sagte Knör.

Der 60-jährige Unterhaltungsprofi spielte seine Stärken aus

Knör kann humorvoll und ernst, beides in Kombination machte das Programm tiefgründig und kurzweilig. Er blieb thematisch in Schweden und kam zu Inger Nilsson, die Pippi Langstrumpf spielte. Zu Ihrem 60. Geburtstag spielte er ihr auf dem Saxofon ein Geburtstagsständchen.

Menschen, die ihn besonders geprägt haben, hatte er noch mal aufleben lassen. Dazu gehören Rudi Carrell und Vicco von Bülow alias Loriot. Knör war sieben Jahre lang die Stimme von Loriots Wum und Wendelin. Und bewies es gleich. Das Publikum war begeistert. Eine besondere Ehre erwies er dem verstorbenen Sänger Karel Gott. Mit der Stimme von James Last und dem Songtext der „Biene Maja“ entstand eine völlig neues Stück.

Die Parodien wollten nicht aufhören. Außer Angela Merkel, Helmut Kohl, Dieter Bohlen und Bruce Darnell kamen auch Udo Lindenberg und Mario Barth zu Wort.

Emotional wurde Knör bei den großen Abschieden dieses Jahr. Mit einem gefühlvollen Lied sagte er Peter Fonda, Wilhelm Wieben, Niki Lauda, Luigi Colani, Rudi Assauer, Hannelore Elsner und Costa Cordalis auf Wiedersehen.

Jörg Knör begeisterte sein Publikum und traf sie immer wieder ins Herz.