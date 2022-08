„Es geht einfach nicht mehr“: Joachim Pöplau geht nach 31 Jahren in Pension

Remscheid. Ein Abschied, der eigentlich überhaupt keiner ist - so lässt sich der Gottesdienst zur Verabschiedung von Pfarrer Joachim Pöplau am Sonntag in der Ev. Stadtkirche Lennep vielleicht am besten zusammenfassen. Vielmehr steht der späte Sonntagvormittag unter dem Motto, nicht nur diesen Gottesdienst, sondern vor allem das Leben zu feiern.