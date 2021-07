Jens Spahn: Sicherheit ist nicht rechts

Interview

CDU-Mann kritisiert die Kanzlerin für ihre Flüchtlingspolitik. Aber: Wer AfD wähle, vereitele eine bürgerliche Mehrheit.

Das Gespräch führten Stefan Kob und Axel Richter

Herr Spahn, Sie waren soeben zu Gast bei der Firma Röntgen Sägeblätter. Worum ging es?

Jens Spahn: Der Firma Röntgen ergeht es wie derzeit vielen Unternehmen: Sie finden keine Fachkräfte. Immer öfter müssen deshalb sogar Aufträge abgelehnt werden. Der Nachwuchsmangel ist ein Problem, denn er bremst Wachstum.

Wie fördert die CDU neues Wachstum?

Spahn: Ach, wissen Sie: Die meisten Unternehmen wollen eigentlich gar keine staatliche Förderung, die wollen in Ruhe gelassen werden und einfach ihr Ding machen. Dazu brauchen sie Gewerbegebiete, Platz für Entwicklung. Stattdessen haben wir in NRW ein Planungsrecht und eine grüne Ideologie, die jede Entwicklung zunichtemachen. Das Land wird mies regiert, überall sind wir das Schlusslicht. Nur bei Steuern und Einbrüchen belegen wir die Pole-Position.

Sie gelten ja als konservativer Provokateur in der eigenen Partei. Sind Sie zu weit rechts oder die CDU zu weit links?

Spahn: Mit diesen Schubladen kann ich ehrlicherweise nichts anfangen. Die Menschen wollen nachts nach der Feier sicher nach Hause kommen, ihre Joggingstrecke frei wählen können, ohne Angst haben zu müssen, überfallen zu werden. Das ist ein normales Bedürfnis. Und natürlich gehört zu unserem Wertekanon auch der Respekt vor Minderheiten. Oder die Gleichberechtigung von Frauen.

Was ja einmal ein linkes Thema war.

Spahn: Ja. Und warum ist es dann heute rechts, wenn wir die gleichen Rechte für die Frau im Islam fordern, der hier bei uns gelebt wird? Der Kampf um Frauenrechte endet doch nicht in Genderdiskussionen bis zum Binnen-I.

Islamgesetz, Leitkultur, Doppelpass - manche Ihrer eigenen Parteikollegen schimpfen, Sie machten Wahlwerbung für die AfD?

Spahn: Es geht um unsere Werte, für die wir einstehen müssen. Wer in dieses Land kommt, sollte sich dafür interessieren, wie wir hier leben und sich unsere Werte zu eigen machen. Wer hingegen der Meinung ist, dass seine Frau in Vollverschleierung auf die Straße muss, der sollte sich ein anderes Land suchen.

Macht es einem 36-Jährigen eigentlich keine Angst, wenn er die unantastbare ewige Kanzlerin mit Anträgen zum Doppelpass verärgert? Sie hat ja schon andere Kritiker in der Politik auf ewig verstummen lassen.

Spahn: Wieso Angst? Wir müssen in einer Volkspartei doch inhaltlich diskutieren können, ohne dass es immer gleich persönlich wird. Es ist doch offensichtlich, dass Integration zu oft schief gegangen ist. Oder wie ist es anders zu erklären, wenn die dritte Generation türkischer Einwanderer, die hier ihr Auskommen gefunden hat, am Rheinufer steht und für Erdogan und die Todesstrafe die türkische Fahne schwenkt? Also müssen wir nach Lösungen suchen. Ich bin sicher, die Kanzlerin sieht das genauso.

Nach Lage der Dinge wird es in NRW keine klare Mehrheiten weder für Rot-Grün, noch für Schwarz-Gelb geben. Wäre Ihnen eine GroKo oder Jamaika lieber?

Spahn: Wissen Sie, worauf ich mich am meisten freue? Dass die ewigen moralinsauren Besserwisser von den Grünen endlich nichts mehr zu sagen haben werden. NRW ist ein Industrieland. Wenn Nistkästen für Fledermäuse wichtiger werden als Arbeitsplätze für die Menschen, dann läuft gehörig was falsch. Mit den Remmel-Grünen (Landwirtschaftsminister Johannes Remmel, Anmerkung d. Red.) wird es deshalb kaum Gemeinsamkeiten geben. Und die Splitterparteien rechts und links schließen wir ebenfalls aus. Und das muss jeder Wähler wissen: Wer die AfD wählt, verhindert bürgerliche Mehrheiten. Wären die Spalter nicht im Landtag von Schleswig-Holstein, gäbe es dort eine Regierung aus CDU und FDP.

Noch einmal zum Anfang unseres Gesprächs. Unternehmen brauchen qualifizierte Kräfte. Viele Mütter würden gern wieder in den Beruf einsteigen. Wie wird die CDU dafür sorgen, dass sich Familie und Beruf besser vereinbaren lassen?

Spahn: Wir geben zu viel Geld für Jugendliche in der Oberstufe und zu wenig Geld für Kinder im Kindergartenalter aus. Dabei werden dort die Grundlagen für die weitere Entwicklung gelegt. Wir brauchen also mehr Investitionen in die Kitas. Und: Wir brauchen auch mehr Akzeptanz für Eltern, die sich ganz bewusst dafür entscheiden, die ersten Jahre zu Hause zu bleiben und das Kind nicht gleich in die Kita zu geben. Wer nicht möglichst schnell wieder arbeitet, wird ja oft schon komisch angesehen. Oder etwas provokant formuliert: Es ist ja fast so, dass die Akzeptanz für gleichgeschlechtliche Paare heute größer ist als für die alleinerziehende Mutter. Beides verdient Respekt.