Jeder Fünfte in der City ist überschuldet

Von Andreas Tews

Der am Dienstag veröffentlichte Schuldneratlas für die Region offenbart: Die Geldnot ist in den Zentren der Großstädte am größten. Vermehrt sind es die 30- bis 40-jährigen Männer, die in dieser Statistik der Wirtschaftsauskunftei Creditreform auftauchen. In dieser Beziehung bilden die Städte Solingen, Remscheid, Leverkusen und Umgebung keine Ausnahme. Am höchsten ist in dieser Region die Schuldnerquote mit 14,85 Prozent in Solingen. Remscheid, das bis 2014 diesen negativen Spitzenplatz innehatte, liegt mit einer Quote von 14,1 Prozent nur knapp dahinter. Stadtweit sind dies 12 900 Personen.

Die Creditreform gibt jährlich einen bundesweiten Schuldneratlas heraus. Die Zahlen für Solingen, Remscheid, Leverkusen und Umgebung wertet die in Solingen ansässige Niederlassung aus. Als überschuldet gelten in dieser Statistik unter anderem Personen, die eine Privatinsolvenz angemeldet haben, Inkassofälle der Creditreform und Personen, bei denen der Wirtschaftsauskunftei „negative Zahlungserfahrungen“ bei Rechnungen oder Krediten bekannt sind.

Quote ist doppelt so hoch wie in Leichlingen

Leichlingen ist in der Region die Stadt mit der niedrigsten Quote (7,15 Prozent). In Solingen und Remscheid ist die Quote zwar etwa doppelt so hoch. Diese beiden Städte stehen aber immer noch besser da als die Nachbarstadt Wuppertal, die mit einer Schuldnerquote von 18,42 Prozent auf dem vorletzten Platz aller Kommunen in Deutschland liegt. Bundesweit liegt die Quote bei 10,04 Prozent, in Nordrhein-Westfalen bei 11,69 Prozent.

Lesen Sie auch: Stark steigende Mieten erhöhen Überschuldungsgefahr

Besonders hoch sind die Quoten in den Innenstädten. Sowohl im Solinger (21,2 Prozent) als auch im Remscheider Zentrum (19,07 Prozent) ist ungefähr jeder fünfte Erwachsene überschuldet. Besonders drastisch ist die Lage bei den 30- bis 40-jährigen Männern in diesen Stadtteilen. Hier liegen die Werte sogar bei 40 (Solingen) und 35 Prozent (Remscheid). Die Creditreform bewertet diese Werte als „katastrophal“. Den günstigsten Remscheider Gesamtwert erreicht Lennep mit 10,73 Prozent.

Verschuldung sei nicht nur abhängig vom Wohnort und dem Alter, sondern auch vom Geschlecht, berichtet die Creditreform. Frauen haben demnach nicht so häufig Zahlungsschwierigkeiten wie Männer. Sie machen in den Großstädten der Region jeweils gut 60 Prozent der Betroffenen aus.

Insgesamt seien die Zahlen im Bezug auf die Verschuldung stabil. Bundesweit sei die Zahl der Überschuldeten zwar gestiegen. Weil gleichzeitig aber auch die Bevölkerung gewachsen sei, habe sich die Quote nicht verändert. Eine feste Arbeitsstelle bilde die wichtigste Grundlage, um das Überschuldungsrisiko gering zu halten. Die Zahl der Arbeitslosen sei trotz Zuwanderung nicht gestiegen.

SCHULDNERQUOTEN REGION Werte des Schuldneratlasses 2018 aus den Städten im Bereich der Creditreform Solingen (in Klammern: Veränderung gegenüber 2017): STÄDTE Burscheid: 10,17 (+0,04) Haan: 9,17 (+0,02) Hückeswagen: 9,36 (+0,09) Langenfeld: 8,28 (-0,05) Leichlingen: 7,15 (+0,1) Leverkusen: 11,89 (+0,12) Monheim: 13,0 (+0,01) Radevormwald: 10,85 (-0,08) Remscheid: 14,1 (+0,18) Solingen: 14,85 (+0,28) Wermelskirchen: 8,82 (-0,04) VERGLEICH Bund: 10,06 (+0,02) NRW: 11,69 (+0,06)

Gegenüber dem Vorjahr sind die Quoten in Solingen und Remscheid leicht gestiegen (um 0,28 und 0,18 Punkte). Auch hier stehen die beiden Städte relativ ungünstig da. Bundesweit blieb die Quote fast unverändert, in Nordrhein-Westfalen stieg sie um 0,06 Prozentpunkte an. Auffällig in Solingen ist, dass die Quote langfristig (seit 2004) in allen Stadtteilen (unterschieden wird im Schuldneratlas nach Postleitzahlbezirken) angestiegen ist. In Remscheid ist dies nur in der Innenstadt der Fall.

Trotz der bundesweit relativ stabilen Quoten und der konjunkturellen Lage geben laut Creditreform die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen Anlass zur Sorge. Hierzu zählen die Fachleute der Wirtschaftsauskunftei unter anderem den Dieselskandal, die Handelspolitik der USA oder die wachsende politische Verunsicherung in Deutschland. „Die Luft wird dünner“, lautet das Fazit. Die Arbeitslosen- und Überschuldungszahlen zeigen bundesweit allerdings, dass die zunehmend eingetrübte konjunkturelle Stimmung bei den Verbrauchern noch nicht angekommen sei.