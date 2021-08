Jecken steht Halle Hackenberg nicht zur Verfügung

Lenneper Karnevalsgesellschaft

+ © Roland Keusch Sucht verzweifelt nach einer Alternative für die Zeltveranstaltungen in Lennep: Gunther Brockmann, Chef der Karnevalsgesellschaft, hat für die Sporthalle Hackenberg gerade eine Absage bekommen. © Roland Keusch

Halle Hackenberg steht im Februar 2018 für Karnevalsfeiern nicht zur Verfügung. Schulen und Vereine stellen sich quer.

Nach ein paar Minuten verließ Gunther Brockmann die Zuhörerbank im Ratssaal. Dringend erhoffte neue Erkenntnisse zur Nutzung der Sporthalle Hackenberg an Karneval 2018 durch die Kommunalpolitiker nahm der Vorsitzende der Lenneper Karnevalsgesellschaft (LKG) nicht mit. Der Tagesordnungspunkt war abgesetzt worden. Die Fraktionen im Sportausschuss hatten noch Beratungsbedarf gesehen.

Was den Lenneper Karnevalisten blüht, steht allerdings in einer Beschlussvorlage, die kurzfristig fertiggestellt und auf den Tischen im Ratssaal gelandet war. Deren Inhalt lässt sich in drei Worten zusammenfassen: Schluss mit lustig. Die Verwaltung will den Jecken nicht erlauben, ihre Großveranstaltungen vom 7. bis 14. Februar 2018 in die Sporthalle Hackenberg zu verlegen.

Hauptgrund für die Ablehnung: Schulen und Vereine stellen sich quer. Grundsätzlich hätten diese zwar Verständnis für das Anliegen der LKG geäußert. Die Vereine empfänden jedoch Trainingsausfälle, insbesondere vor anstehenden Wettkämpfen, als problematisch. Außerdem sähen sich die Schulen nicht in der Lage, ihren Sportunterricht für ein paar Tage zu verlagern. Dies könne „mit den bestehenden Personalressourcen der Schulen nicht geleistet werden“, heißt es in der Beschlussvorlage.

Altweiberfete könnte in Reinshagen oder Wermelskirchen stattfinden

Dabei spielt auch die stillgelegte Baustelle am Röntgen-Gymnasium eine Rolle. Weil die Bauarbeiten an der Dreifach-Sporthalle nicht vorangehen, fehlt momentan eine Ausweichmöglichkeit für den Sport. Nicht ganz auszuschließen ist, dass die Rögy-Halle bis Anfang 2018 nicht fertig ist.

Dem RGA verhehlte Brockmann seine Verärgerung nicht: „So kann man nicht mit uns umgehen. Ich habe das Gefühl, dass sich die Stadtverwaltung möglichst wenig Arbeit machen möchte. Mit etwas Kreativität hätte man sicherlich den Schulen Alternativen anbieten können.“ Der LGK-Chef will nun selbst recherchieren, ob sich nicht andere Optionen auftun.

Notgedrungen muss sich auch die Karnevalsgesellschaft umorientieren. Denn die dem Sturm zum Opfer gefallene Altweiberfete 2017 mit Schlagersänger Mickie Krause soll auf jeden Fall nachgeholt werden. Denkbar wäre, die Feier nach Reinshagen zu verlegen. Die Halle West böte 980 Personen Platz. „Wir können uns auch vorstellen, ins Bürgerzentrum Wermelskirchen zu gehen“, nennt Brockmann eine Überlegung. Die LKG hofft, die weiteren Termine zum Sessionshöhepunkt am Samstag, Sonntag und Rosenmontag in Hackenberg durchführen zu können, weil die Schulen über das Wochenende hinaus frei haben.

+ Standpunkt von Andreas Weber

Für den Fall müsste die LKG eine weitere bittere Pille schlucken. Nachdem sie sich bereit erklärt hatte, die Kosten für den Schutzboden in der Sporthalle Hackenberg zu tragen, knüpft das Gebäudemanagement die Nutzung nun an weitere Investitionen. Zwei an der Tribünenseite gelegene Fluchttüren müssen verbreitert werden. Die Kosten beziffert die Stadt auf 25 000 Euro.

Die Verwaltung begründet dies damit, dass die Rettungswege in der Dreifachsporthalle Hackenberg nicht für die von der LKG kalkulierten 1200 Besucher ausreichen. Momentan gibt es drei Ausgänge, die unmittelbar ins Freie führen. Durch diese dürfen nach den Richtwerten der Bauverordnung 882 Personen geschleust werden. Zwei weitere Türen, durch die man zu den Umkleiden und den Haupteingang gelangt, dürfen, weil sie unter 1,20 Meter breit sind, nicht als Rettungsweg angerechnet werden. Deren Verbreiterung auf 1,20 Meter würde bedeuten, dass 400 Personen mehr in die Halle können.

25 000 Euro dafür in die Hand zu nehmen, hält Gunther Brockmann für ausgeschlossen. Auch zweifelt er die Berechnungsgrundlage an. „Dass eine Tür über 10 000 Euro kosten soll, glaube ich nicht.“ Den LKG-Chef beschleicht das ungute Gefühl, „dass wir von der Stadt mit Zahlen erschlagen werden sollen“.