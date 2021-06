Jazzpianist Michael Krebs bot zeitkritischen Abend

Klosterkirche

Unter dem Motto „Rock 'n' Roll-Kabarett" gab Michael Krebs einen Song nach dem anderen zum Besten.

Kabarett mit viel feiner Ironie in der Klosterkirche.

Von Sabine Naber

Michael Krebs hat seinen Auftritt am Freitagabend in der Klosterkirche unter das Motto „Rock 'n' Roll-Kabarett“ gestellt. Aber dieser Kabarett-Abend war erfrischend anders. Denn mit seinen ambitionierten Eigenkompositionen, seinem absolut gekonnten Piano-Spiel und seiner pfiffigen Anmoderation prangerte er unterhaltsam an, was in unserer Gesellschaft schräg ist und in die falsche Richtung läuft.

Michael Krebs ist zum ersten Mal in die Klosterkirche gekommen. Er ist sich aber nach seinem länger als zwei Stunden dauernden Programm sicher, dass er wiederkommen und auf der Bühne Netzwerken will: „Obwohl - wenn man den Remscheider Bahnhof beim Ankommen als erstes gesehen hat, dann kann man sich kaum vorstellen, dass der Abend gut wird.“ Wurde er aber. Der Kabarettist, der die Musikhochschule in Hamburg als ausgebildeter Jazzpianist abgeschlossen hat, bezog seine Zuhörer im gut gefüllten Saal immer wieder mit ein und die ließen sich das gerne gefallen. „Was sollten wir viel öfter machen?“, fragte er singend die Gäste. „Lachen“ hieß es spontan aus dem Publikum. Auch wenn er gleich danach ein kleines Regel-Lied folgen ließ, worüber man eben nicht lachen darf. Kurz und immer kürzer - heute müsse man für Menschen mit verkürzter Aufmerksamkeit jede Geschichte so erzählen, dass sie auf Twitter Bestand habe. Mit seinem Liederzyklus, wozu auch sein Titanic-Lied gehört: "Titanic geht drei Stunden, zwei Leute in ‘nem Boot verlieben sich, sinken und ertrinken". Es ist wohl jedem klar, was gemeint ist.

Wie er die Aufschrift auf seinem T-Shirt „Und falls die Welt doch irgendwann zusammenbricht, an mir liegt’s nicht" verstanden wissen will, wird im nächsten Song klar: „Vegetarier – ich bin vegan. Du bist für die Frauenquote – ich bin für alle Menschen da. Du hast nichts gegen Muslime – ich bin konvertiert.“ Beim Song „Es wird alles noch schlimmer“ – Krebs nennt es sein Trost-Lied - macht er beim Refrain aus dem Publikum einen großen Chor: „Nach Bush kommt Trump, nach dem Tatort Anne Will, nach Hannover Bielefeld und nach meiner Schwester kam ich.“

Wie beim Fernsehen und in der Politik hätte er selbst ja auch lieber mehr Niveau. Aber die Leute wollten es ja so. Die feine Ironie in seinen Liedern macht das Zuhören zu einem großen Spaß. Nach der Pause – das Publikum konnte seine Wünsche auf einen Zettel schreiben – fischte er den Zettel mit „Country Roads“, den einst John Denver gesungen hatte, heraus. Und machte einen „Almost Remscheid, Bergisches Land-Song daraus.“