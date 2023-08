Die Pilgerin mit tierischem Beistand

Sie heißt Katja, zieht viele Blicke auf sich und geht den Jakobsweg – Unterstützung gab es nun in Lennep.

Von Peter Klohs

Remscheid. Den Autofahrern, die am Dienstagnachmittag auf der Schwelmer Straße unterwegs waren, bot sich ein nicht alltägliches Bild: Eine junge Frau ging auf der Straße Richtung Lenneper Innenstadt. Sie führte ein Pferd am Halfter neben sich und wurde von zwei sehr unterschiedlichen Hunden begleitet. Sie war auf dem Weg zum Hof von Landwirt Markus Burghoff, um dort die Nacht zu verbringen. Willi Oberlis, Vorsitzender der Lenneper Pilgerfreunde, hatte ihr die Unterkunft vermittelt.

Die junge Frau nennt sich Katja und ist eine Pilgerin. Sie hat ihre Reise am 17. Juli in Bergen auf Rügen begonnen, hat inzwischen rund 1000 Kilometer hinter sich und plant, Ende November im spanischen Santiago de Compostela, dem Ende des Jakobswegs, anzukommen. Dann wird sie rund 3600 Kilometer zurückgelegt haben.

Am Morgen ist sie sechs Kilometer vor Hagen losgegangen und freut sich jetzt, an diesem Dienstagnachmittag in Remscheid, das Pferd von den Gepäckstücken entlasten zu können und die eigenen malträtierten Füße auszuruhen. Die Hunde bekommen eine Riesenportion Wasser, das Pferd, ein PRE-Wallach namens Zafiro, wird mit Wasser abgespritzt. „PRE bedeutet, dass es ein spanisches Pferd ist“, erklärt Katja. „Der geht also quasi nach Hause.“ Erst später stellt sie ihr Zelt auf dem Grundstück des Hofes auf.

Katja hat diese Reise etwa ein Jahr im Voraus geplant. „Da gibt es viel zu bedenken und zu organisieren“, sagt sie. „Man kann ja nicht mal einfach weg sein.“ Sie will, wie sie sagt, „zur Ruhe kommen vom alltäglichen Wahnsinn, von Stress und Aufregungen“, Abstand gewinnen zwischen ihrem Alltag und ihrem Innenleben. Sie sei, erklärt Katja, in einer Familie aufgewachsen, die völlig religionslos gewesen sei. Inzwischen habe sie jedoch bemerkt, dass ihr der Aufenthalt in Kirchen „viel gibt, da passiert was in mir“. Weshalb diese Reise auch einen religiösen Hintergrund hat.

Katja erzählt, dass sie Medien gerne meidet und berichtet, dass sie in Hamburg ungefragt von Journalisten bedrängt worden sei und schnell weitergezogen ist. „Das jetzt hier und heute ist mein erstes Gespräch mit einer Zeitung“, gibt sie zu. Das ist zum großen Teil Willi Oberlis zu verdanken, der im Vorfeld ihres Besuchs in Lennep nicht nur den Übernachtungsplatz vermittelte. „Montagabend kam der Anruf von Katja“, erzählt er. „Nachdem sie gesagt hatte: ‚Ich brauche eine Unterkunft für mich, zwei Hunde und ein Pferd‘, habe ich erst einmal Bedenkzeit erbeten. Ich rief Markus Burghoff an, und der sagte: ‚Ach, da finden wir schon was.‘ So etwas passiert nun wirklich nicht jeden Tag.“

Katja berichtet von manchen schönen Orten, durch die sie gezogen ist und nicht lange bleiben konnte („Sonst komme ich in den Winter hinein, und das muss nicht sein“), von einem Pilger, der Ralf heißt, ihr immer einen Tag voraus reist und ihr hin und wieder kleine Nachrichten hinterlässt.

Von Verletzungen an Hundepfoten, die eine Weiterreise mit dem Deutsch-Kurzhaar Giacomo und dem Kaukasen-Mischling Nikita schwieriger machen, von den eigenen schmerzenden Füßen, von leeren Pilgerlagern, von vielen positiven Begegnungen. „Und morgen habe ich vor, nur eine halbe Tagesstrecke zu gehen“, sagt sie. „Ich habe nämlich morgen Geburtstag.“ Eine Übernachtung im Haus Eifgen in Wermelskirchen ist angedacht.

Pilgerlager

Vor einiger Zeit hätte Willi Oberlis keine Probleme mit einer Pilgerübernachtung gehabt, aber die Übernachtungsmöglichkeit der Lenneper Pilgerfeunde steht nicht mehr zur Verfügung. „Es wird Zeit“, sagt Ulrike Oberlis, „dass wir wieder ein Pilgerlager bekommen.“ Pilgerin Katja indes ist auf der Wiese des Hofes Burghoff sehr zufrieden, Hunde und Pferd sind „in Fühlweite“.