Jahresrückblick 2022: Oktober bis Dezember in Remscheid

Dachstuhlbrand in der Hastener Straße 72: In der Nacht auf den Donnerstag loderten im Giebel Flammen. Die elf Bewohner der vier darunter liegenden Maisonettewohnungen konnten sich rechtzeitig in Sicherheit bringen. Personen wurden durch das Feuer nicht unmittelbar verletzt.

© Feuerwehr Remscheid