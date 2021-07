Vor 16 Jahren legte die Stadt den Vorgang endgültig zu den Akten

Absturzkatastrophe jährt sich zum 30. Mal

Wolfgang Putz (Fachdienstleiter Umwelt) hatte Knall selber gehört.

Einen umfassenden Abschlussbericht zum Fall Stockder Straße hat es seitens der US-amerikanischen Luftwaffe nie gegeben. Die Stadt – und hier insbesondere das Umweltamt – war seinerzeit bei den Untersuchungen der Kontaminationen beteiligt und hat ihrerseits wiederholt ihre Sicht der Dinge mitgeteilt.

Auch nachdem der Stadtpark saniert worden war, der Zustand der Schule am Stadtpark als unbedenklich und in Ordnung betrachtet wurde. Die eigentliche Ursache sei der Stadt durchaus geschildert worden: ein Phänomen bei Kampfpiloten, dass sie wegen des hohen (G-)Drucks auf ihren Körper kurzfristig die Orientierung verlieren.

„2002 ist der Sachstand endgültig zu den Akten gelegt worden“, schildert Wolfgang Putz, Fachdienstleiter Umwelt im Rathaus. Es war das Jahr, in dem das nordrhein-westfälische Umweltministerium die Uran-Untersuchungen einstellte, weil der Verdacht nicht habe bestätigt werden können.

Putz war seit dem 8. Dezember 1988 mit dem Fall betraut und hatte „den Knall selber gehört“, als der Flieger abstürzte. Ein Flieger, wie er auch im Kosovo eingesetzt wurde – mit Einsatz-Munition an Bord. Putz: „Munition wurde gefunden. Die zwischenzeitlich vermutete Radioaktivität ist nie nachgewiesen worden“ – im Gegensatz zum Kosovo, wo durchaus eine deutliche Uran-Kontamination protokolliert wurde. Nachzuweisen ist das an einer Verschiebung der Verteilung der Isotopen 235 und 238. Im Kosovo wurde ein Zehntel-Prozent Verschiebung nachgewiesen – „hier nichts“.

Pilot drückt Maschine nach unten statt nach oben

Wolfgang Putz erinnert die Akten so: Die Witterung über Remscheid war schlecht. Die Piloten stellten von Sicht- auf Instrumentenflug um. Es gab das Kommando, eine Maschine hochzuziehen, damit man nicht mehr so eng zusammen fliegt. „Dabei wirken so hohe Beschleunigungskräfte auf die Piloten, dass es vorkommen kann, dass sie ihre Orientierung verlieren.“ Man spricht von 7 G.

Die Fehlorientierung ist an der Höhenlinie ablesbar: Der Pilot hat die Maschine nach unten gedrückt anstatt nach oben – menschliches Versagen. Der damalige Stadtdirektor Wilhelm Ellerbrake habe das auch offen vorgestellt, erinnert sich Putz: dass es aus Sicht der Stadt Remscheid keinen Verdacht auf ein Fehlverhalten gebe.

Wobei „unser Part“, stellt Putz noch einmal klar, „die Gefahrenabwehr und -bewertung war“, nicht mehr und nicht weniger. Er betont im Übrigen, dass „wir bei den Untersuchungen völlig frei waren und auch nicht ansatzweise beeinflusst oder gar behindert wurden“.