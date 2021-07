65 Jahre Ehe zwischen Hof und Reisen

Eiserne Hochzeit

Marianne und Friedhelm Kottsieper feiern heute „Eiserne Hochzeit“. Gottesdienst wird in derselben Kirche wie damals gehalten.

Von Sabine Naber

Marianne und Friedhelm Kottsieper blicken zurück. Sie sind sich einig: Es war bislang ein bewegtes Leben, das sie in den zurückliegenden 65 Jahren hatten. Heute feiert das Ehepaar seine Eiserne Hochzeit.

Mit einem kleinen Dankgottesdienst, den Pfarrer Pitsch halten wird, in der Kirche, in der sie damals auch getraut worden sind. „Im Februar 1952 war es kalt. Auf dem Weg zur Kirche mussten wir durch den Schnee stapfen. Die Frauen hatten alle nasse Füße und hockten sich anschließend um den Ofen“, kann sich Marianne Kottsieper noch gut erinnern.

Auch daran, dass ihr Mann einen schwarzen Zylinder trug und sie selbst weiße Nelken im Arm hatte. Ihren 65. Hochzeitstag, den Friedhelm Kottsieper lachend mit dem Satz „Und immer mit derselben Frau“ kommentiert, wollen die beiden im kleinen Kreis und nur mit der Familie feiern. Aber auch im kleinen Kreis werden noch 45 Gäste erwartet, natürlich auch die sieben Urenkel und die Nichte, die damals bei der Hochzeit das Blumenmädchen war.

1962 wurde die Milchviehhaltung durch Hühnerhaltung ersetzt

Kennengelernt hat sich das Ehepaar in der Landwirtschaftsschule. „Ich war gerade 21 Jahre alt, als wir geheiratet haben“, erzählt Marianne Kottsieper, die aus Beyenburg stammt. Im selben Jahr übernahm ihr Mann den Hof seines Vaters, siedelte aber zwei Jahre später an den heutigen Standort in Obergarschagen über. Er ersetzte 1962 die Milchviehhaltung durch eine Legehennenhaltung und spezialisierte sich ganz auf die Hühnerzucht. „Aber die Arbeit, unsere fünf Kinder und die vielen Lehrlinge, die wir ausgebildet haben, die bei uns wohnten und natürlich mit uns am Tisch saßen, das hat uns weltoffen gehalten“, ist Marianne Kottsieper überzeugt. 1958 hat sie die Meisterprüfung der ländlichen Hauswirtschaft gemacht, so dass sie die Lehrlinge ausbilden konnte: „So blieb man immer auf dem Laufenden.“

Urlaub haben sich Marianne und Friedhelm Kottsieper trotz der vielen Arbeit immer gegönnt, sind viel gereist. Ihre Silberhochzeit haben die beiden mit einer großen Reise in die Karibik gefeiert, in späteren Jahren ging es nach Florida und Kalifornien. Unzählige Male waren sie – oft gemeinsam mit der Familie – auf Gran Canaria, ihrer Lieblingsinsel. „Und zum Nordcap bis nach Spitzbergen sind wir gefahren, und auch St. Petersburg haben wir auf einer Kreuzfahrt durch die Ostsee besucht“, erzählen sie. Unvergesslich bleibt auch der Besuch bei ihrer Tochter in Ghana, die dort ein missionarisches Jahr verbracht hatte. Daraus entstand in Lüttringhausen eine CVJM-Partnerschaft mit Ghana, die noch heute Bestand hat. „Ein Kindergarten ist inzwischen dort aufgebaut worden, und unsere Tochter reist immer noch dorthin. Für uns ist das aber zu weit. Vielleicht klappt es ja noch mal mit einer Reise nach Gran Canaria“, hofft Marianne Kottsieper.

Sie hat immer gerne im Garten gearbeitet, Blumen und Sträucher gepflanzt und gepflegt. Weil das aber aus gesundheitlichen Gründen inzwischen nicht mehr so gut geht, hat sie sich ein neues Hobby gesucht: „Ich ziehe Kerzen, mehrfarbige. Das macht mir viel Spaß.“ Ihr Mann hatte sich viele Jahre lang als Presbyter in der Kirche engagiert und jahrelang am Schöffengericht gearbeitet. Jetzt lassen es beide ruhiger angehen und genießen den wunderschönen Ausblick in den Garten von ihrem gemütlichen Wintergarten aus.

„Das Schönste für uns ist, dass unsere Kinder immer hinter uns stehen.“

Marianne und Friedhelm Kottsieper

Das Schönste ist für beide, dass sowohl die vier Töchter, die alle in einem sozialen Beruf arbeiten, als auch der Sohn, der schon seit seit vielen Jahren den Hof führt, immer hinter ihnen stehen. „Unser Sohn ist inzwischen Chef des Geflügelwirtschaftsverbandes und ist hier mit seiner Hühnerhaltung auf dem neuesten Stand“, erzählt das Ehepaar stolz. Ein Enkel wird den Hof einmal übernehmen, den Meister für Geflügelwirtschaft hat er bereits in der Tasche.

Heute wird nun der ganz besondere Hochzeitstag gefeiert, auf den sich beide schon lange gefreut haben. FAMILIENBETRIEBGEFLÜGELHOF 1988 hatte Friedhelm Kottsieper im Alter von 58 Jahren den Hof an seinen Sohn Karl-Frieder übergeben. Er ist Landwirt, wurde 1986 Geflügelzuchtmeister und verbrachte anschließend ein Jahr in den USA. Bereits die sechste Generation engagiert sich auf dem Hof in Obergarschagen.Alle Infos gibt es im Netz: www.kottsieper.de