Jäger brachten mehr als 100 Schweine zur Strecke

Kampf gegen Schweinepest

Unter anderem bei Drückjagden konnten mit der Büchse viele Tiere erlegt werden.

Behörden nehmen Waidmänner als Seuchenbekämpfer in die Pflicht. Die Afrikanische Schweinepest wird das nicht aufhalten.

Von Axel Richter

Mehr als 100 Wildschweine haben Remscheids Jäger im vergangenen Jahr zur Strecke gebracht. Den schleichenden Seuchentod wird die Dezimierung der Population nicht aufhalten. „Die Afrikanische Schweinepest wird kommen“, sagt Dr. Dagmar Senczek, Amtstierärztin des Bergischen Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamtes in Solingen. Doch trotz der Gewissheit sind die Folgen nahezu unkalkulierbar.

758 Hausschweine gab es nach offiziellen Zahlen zuletzt im Zuständigkeitsbereich der Amtsveterinäre in Remscheid, Solingen und Wuppertal. Die Tiere leben in 43 Haltungen, überwiegend sind es Kleinbetriebe mit weniger als zehn Tieren. Mini-Pigs haben heute viele Freunde. „Manche Leute führen sie wie Hunde im Wald spazieren“, weiß die Amtstierärztin. Die Schweinehalter fürchten: So das Virus, das zunächst im Baltikum, dann in Polen, Tschechien und seit dem 2. Mai in Ungarn angekommen ist, die Grenze zu Deutschland passiert, ist es nur eine Frage der Zeit, bis es auf ihre domestizierten Artgenossen übergreift. Die Folgen sind Fieber, Blutungen, Durchfall. Das Gros der Tiere stirbt binnen einer Woche.

Die Behörden denken für den Fall in Zonen. Rund um das erste Seuchenopfer, das im Wald gefunden wird, soll ein Kreis mit einem Durchmesser von acht Kilometern geschlagen werden. In diesem Kernbereich, der mit einem Zaun umgeben werden soll, sollen die Tiere sterben, ohne andere anzustecken. Es folgen eine Hochrisikozone und dann eine Pufferzone, in der die Jäger bis zu 90 Prozent aller Tiere schießen sollen. Das dürfte ihnen allerdings schwerfallen. Mit 20 000 Quadratkilometern ist die Abschusszone etwa so groß wie der Oberbergische Kreis.

In der Jägerschaft wächst zudem Kritik an den Behörden. Ob es nicht Aufgabe des Staates sei, im Seuchenfall Proben zu nehmen und Kadaver zu entsorgen, warf ein Waidmann auf der Jahreshauptversammlung der Kreisjägerschaft Remscheid fragend ein. Die Feuerwehren winkten schon einmal ab. Sie kommen zum Einsatz, wenn Menschenleben oder Hab und Gut in Gefahr geraten. Die Afrikanische Schweinepest ist für den Menschen jedoch ungefährlich.

Stattdessen ist es der Mensch, der die Seuche am intensivsten verbreitet. Laut den Medizinern reicht ein Wurstbrot, das achtlos auf einem Autobahnparkplatz entsorgt wird und von Schweinen aufgenommen wird, um die Seuche weiter zu verbreiten. In Schinken überlebt das Virus bis zu fünf Wochen. In der bald beginnenden Reisezeit steigt das Risiko also noch einmal an.