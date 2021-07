Jäger bitten: Rehkitze nicht anfassen

Natur

+ © Axel Richter Persönliche Ansprache im Wald: In Rade lassen die Jäger die Rehe selbst mit den Spaziergängern sprechen. © Axel Richter

Die Muttertiere lassen ihren Nachwuchs überwiegend allein. Deshalb sind sie aber nicht verwaist.

Von Axel Richter und Nadja Lehmann

Wald und Wiese sind zur Kinderstube geworden. Die Frischlinge der Wildschweine ziehen mit der Rotte. Die kleinen Hasen hingegen sitzen in ihrer Sasse und warten auf die Rückkehr der Mutter, und auch die Rehkitze werden von der Ricke überwiegend allein gelassen. Gefahr droht dem Nachwuchs natürlich von Fressfeinden, allen voran dem Fuchs. Vor allem aber ist es der Mensch, der ungewollt ein Todesurteil fällt. In vielen Revieren gehen die Jäger deshalb jetzt in die Offensive. In Radevormwald etwa spricht Revierpächter Jörg Oelschläger die Spaziergänger mit einem Brief aus der Rehperspektive direkt an. Eine gute Idee zur Nachahmung, findet Stephan Hertel, Vorsitzender der Kreisjägerschaft Remscheid.

Warum lassen die Muttertiere ihren Nachwuchs allein?

Rehkitze können noch nicht mit der Mutter mitlaufen. Sie legt die Kleinen deshalb ab. Und zwar dort, wo sie ihren Nachwuchs sicher glaubt. In hohem Gras zum Beispiel. Nur zum Säugen kehrt die Ricke zurück. „Sie ist aber immer in der Nähe“, sagt Stephan Hertel. Die Kleinen machen sich derweil quasi unsichtbar. Und unriechbar: Damit Fressfeinde sie nicht entdecken, haben sie noch keinen Eigengeruch.

Was machen Spaziergänger regelmäßig falsch?

„Wenn ein Spaziergänger ein Kitz findet, es für verwaist hält und deshalb anfasst, ist das das Todesurteil für das Kleine“, sagt Stephan Hertel. Denn dann riecht das Tier nach Mensch. Folge: Die Muttertiere kehren nicht mehr zurück. Deshalb gilt: Finger weg. Ein Kitz, das im hohen Gras liegt, ist nicht verlassen.

Weshalb sollten Spaziergänger ihre Hunde unbedingt an der Leine führen?

„Jedes Tier braucht einen Rückzugsort, an dem es entspannen und ausruhen kann“, sagt Hertel. Das gilt insbesondere in den Brut- und Setzzeiten. Ruhe zu finden ist jedoch nicht leicht in Zeiten, in denen der Wald von Spaziergängern, Reitern, Joggern und Mountainbikern als Ort der Freizeitgestaltung genutzt wird. „Wir meinen immer, wir dürften überall sein. Das ist aber nicht so. Das gilt auch für uns Jäger“, sagt Hertel. Die Waidmänner und -frauen wissen: Wenn Wildtiere dauernd flüchten müssen, zum Beispiel vor Hunden, wirkt sich das unmittelbar auch auf ihre Gesundheit aus. Deshalb gilt: Hunde im Wald bitte anleinen. Und zwar auch, wenn der treue Freund am Jagen angeblich gar keine Freude hat.

Sind die Kitze, wenn sie in den Wiesen liegen, nicht in großer Gefahr?

Ja. Viele Kitze werden buchstäblich totgemäht. Die Tiere sind gerade mal so groß wie ein Din-A4-Blatt und im hohen Gras kaum sichtbar. Die Jäger schwärmen deshalb im Mai auf die Weiden aus und machen sich mit der Hilfe von Hunden auf die Suche nach den Tieren. Vereinzelt kommen dazu heute auch bereits Drohnen mit Wärmebildkameras zum Einsatz. Kitze, die die Jäger auf diese Weise finden, nehmen sie, die Hände in Einmalhandschuhen und in Grasbüscheln auf, um sie am Rande der Weide abzulegen. Die Muttertiere führen die Kitze danach aus dem Gefahrenbereich.

Droht anderen Tieren das gleiche Schicksal?

Ja. Neben vielen Fressfeinden, die zu bejagen Aufgabe der Jäger ist, ist zum Beispiel das Verschwinden von Rebhuhn und anderen Bodenbrütern die Folge ausgeräumter Landschaften und intensiver Landwirtschaft.