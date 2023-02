Irmgard Barnes schließt ihre Buchhandlung am Hasten

Nach 52 Jahren hört die Inhaberin am Hasten auf. Ihr hohes Alter ist nicht der Hauptgrund.

Von Andreas Weber

Remscheid. Eine Institution verlässt den Hasten. Buchhändlerin Irmgard Barnes gibt ihr Geschäft nach 52 Jahren auf. Die 77-Jährige verabschiedet sich in den Ruhestand. Mit ihr geht die letzte inhabergeführte Buchhandlung in Remscheid. Zum 31. März ist in der Hastener Straße 41 Schluss. Von der Eröffnung bis zum Ende liegt eine bewegte Geschichte, die am Zentralpunkt ihren Ausgangspunkt hatte.

Dort betrieben die Großeltern im oberen Teil der Bismarckstraße (in Höhe des WTT) ein Geschäft, das ihre Mutter Eleonore Zell später übernahm. Mit Schreibwaren, Bürobedarf und einer Buchabteilung. Die Mutter war Buchhändlerin und Tochter Irmgard wählte diesen dreijährigen Lehrberuf, weil sie nach der Schule nicht genau wusste, was sie machen sollte. Über die Jahrzehnte wurde sie zur Buchhändlerin mit Leib und Seele. Dass es sie zum Hasten verschlug, lag an der Buchhandlung Großbach, die einst an der Hastener Straße weiter unterhalb angesiedelt war.

Eleonore Zell stieg 1971 am Hasten mit einer Filiale ein

Als deren ältere Inhaberin aufhörte, stieg Eleonore Zell 1971 mit einer Filiale ein, zog in die besser gelegene Haus-Nr. 41 direkt gegenüber vom Richard-Lindenberg-Platz. Die Leitung übertrug Zell ihrer Tochter Irmgard, die ab 1981 als Angestellte Beruf und Familie mit ihrer kleinen Tochter gut vereinbaren konnte. Weitere zehn Jahre später übernahm Irmgard Barnes das kleine Geschäft als Inhaberin, das einen überschaubaren Verkaufsraum und ein Lager hat. Wenig später wurde der Standort Bismarckstraße aufgegeben.

Über Jahrzehnte war Irmgard Barnes mit ihrem Standort sehr zufrieden. Nahe der Einmündung Königstraße gelegen, war der Bürgersteig vor ihrem Laden stark frequentiert. Das ließ immens nach. Geschäfte um sie herum schließen. Zwar kommt nebenan dieses Jahr ein Eiskiosk hin, der sich möglicherweise über die Buchhandlung mit einem Café erweitern kann, aber aktuell macht die Maßschneiderei von Mirja Killer dicht, der Goldschmied gibt seinen Showroom auf und die Volksbank wird ihre Filiale schließen.

Mehr als die fehlenden Besucherströme ließ die Internet-Konkurrenz die Umsätze sinken. „Viele Käufer, gerade die jüngeren, bestellen bei Amazon. Das ist bequemer.“ Dabei muss auch bei Irmgard Barnes und ihrer langjährigen Mitarbeiterin Ulrike Kottmann niemand persönlich vorbeischauen, um zu ordern. Per Telefon oder E-Mail kann jederzeit eine Bestellung durchgegeben werden, die manchmal sogar nach Hause geliefert wird, denn Ulrike Kottmann lebt in Hasten.

Die Zeiten haben sich gewandelt. „Kinder lesen viel weniger als früher“, bedauert Ulrike Kottmann. „Waren Kinderbücher früher beliebte Geschenke für Kindergeburtstage, ist das eindeutig weniger geworden“, fügt Barnes hinzu. Ein Schwerpunkt bei ihr lag auf regionaler Literatur – mit all ihren Facetten von Eisenbahn, Wandern, bergischen Romanen bis zur Lokalgeschichte.

Bestellungen werden bis zum Schluss entgegengenommen

Das Jubiläum zum 40. Bestehen in ihrer Regie hat die Buchhändlerin aufgrund von Corona 2021 nicht feiern können. Die Pandemie sorgte im Handel für einen tiefen Einschnitt. Am Ende musste sie sich gestehen: „Vom Umsatz her war es mehr ein Hobby für mich.“ Nun schließt Irmgard Barnes und gesteht: „Ich werde den Hasten und die täglichen Kontakte vermissen.“

Offiziell war sie in den letzten Jahren von 10 bis 12.30 Uhr geöffnet, nach Vereinbarung auch nachmittags. Das wird bis zum letzten Tag so bleiben. „Wir arbeiten weiter wie bisher. Bestellungen werden wie gewohnt entgegengenommen.“ Das hätte für Irmgard Barnes einen angenehmen Nebeneffekt: „Ich würde mich freuen, meinen alten Kundenstamm noch mal zu sehen, um mich verabschieden zu können.“ Daheim in Wermelskirchen möchte sie sich um ihren großen Garten kümmern und, natürlich, viel Lesen.

Verkauf

Ab heute läuft der Räumungsverkauf. Alle Bücher werden reduziert verkauft, ab 1 Euro, in jedem Fall 20 bis 25 Prozent günstiger. Spielsachen, Puzzles gibt’s zum halben Preis, auch Deko- und Einrichtungsgegenstände können erworben werden; Tel. 8 08 02.