Investor: Autos zurück auf die Allee

Investor Leonhard Schönhals will wieder Autos auf der unteren Allee fahren sehen. Vor sieben Jahren war das probeweise der Fall. Doch in goldene Zeiten versetzten sie die Einkaufsmeile damals nicht.

Lange schreckten die Kosten ab. Mit dem Erneuerungsprogramm kehrt die Diskussion zurück.

Von Axel Richter

Leonhard Schönhals ist weiter auf Einkaufstour. „Ich habe jetzt Markt 4 gekauft“, berichtet er in einem Anruf an den RGA. „Und die nächsten zwei Häuser werde ich auch noch schaffen.“ Je mehr er schafft, umso größer wird sein Einkaufscenter. Das ist die Rechnung des Immobilienbesitzers. Allerdings stellt Leo Schönhals für sein Projekt nun eine klare Bedingung: Die Autos sollen zurück auf die untere Allee.

Ob und wie das funktioniert, ließ die Stadtverwaltung im Frühjahr 2010 erproben. Über mehrere Monate wurde die Allee zwischen Markt und Mandtstraße zur Einbahnstraße. Die Stadt wollte wissen: Machen die Geschäfte mehr Umsatz, wenn die Einkäufer wieder bis vor die Ladentür fahren dürfen? So war es schließlich in den 60er Jahren – eine Zeit, in der die Alleestraße die Einkaufsmeile im weiten Umkreis war. Wer das erlebt hat, schwärmt davon bis heute.

Doch das Ergebnis der Probephase ließ keine Rückkehr in diese goldenen Zeiten erwarten. Die Autos brachten wohl eine gewisse Belebung, aber auch keine signifikanten Umsatzveränderungen. Weil die Politiker zudem Gefahren für Fußgänger erkannten, verschwanden die Pläne wieder in der Schublade. Wiederkehrende Versuche, zum Beispiel der CDU, sie dort herauszuholen, änderten daran nichts.

Dabei gibt es einen Beschluss des Stadtrates, der die Einrichtung einer verkehrsberuhigten Zone klar fordert. „Die Verwaltung wird beauftragt, die Voraussetzungen für die Öffnung der unteren Alleestraße vom Markt bis zur Wilhelm-Schuy-Straße zu schaffen“, heißt es in dem Papier vom 13. Oktober 2011. Die Bedingung: Der klammen Stadt Remscheid sollen deshalb keine Kosten entstehen.

Am Mittwoch geht es zunächst um den Friedrich-Ebert-Platz

Damit war das Thema vom Tisch. Denn nicht nur sollten die baulichen Veränderungen die Stadt kein Geld kosten. Insbesondere fürchtete die Stadt die fällige Rückzahlung von Fördergeldern, die sie einst vom Land NRW für den Umbau der Alleestraße zur Fußgängerzone erhalten hatte. Von bis zu 300 000 Euro war seinerzeit die Rede. Das schreckte ab.

Jetzt aber gibt es ein Programm zur Revitalisierung der Innenstadt. Bis zu 21 Millionen Euro könnten in den nächsten Jahren nach Remscheid fließen, um die Innenstadt auch gegen die Konkurrenz durch das geplante Designer Outlet Center in Lennep zu wappnen. Ein weiterer Schritt: Nächste Woche präsentiert die Stadt die Ergebnisse des Wettbewerbs für die Neugestaltung des Busbahnhofes Friedrich-Ebert-Platz.

In diesem Prozess flammt die Diskussion um die untere Allee und ihre Befahrbarkeit erneut auf. Denn, erklärt Oberbürgermeister Burkhard Mast-Weisz auf Nachfrage des RGA: „Die Frage einer Öffnung für den Autoverkehr gehört natürlich zur Diskussion um die Revitalisierung der Innenstadt.“

Investor Leo Schönhals und auch Ralf Wieber, Geschäftsführer der Immobilien und Standortgemeinschaft, freut das. Beide wissen: Die Rückkehr der Autos ist und bleibt umstritten. Doch: „Es gibt kein Tabuthema“, sagt Ralf Wieber. „Es geht um die Zukunft unserer Innenstadt.“