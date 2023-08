Herr Noppen, wie schützen Sie uns vor Hochwasser?

Ingo Noppen vom Wupperverband spricht im Interview über den Hochwasserschutz, Dürren und bürokratische Hürden.

Remscheid. Rund 115 Kilometer fließt die Wupper vom Oberbergischen Kreis bis nach Leverkusen in den Rhein – der größte bergische Fluss ist wichtig für Mensch und Tier, Natur und Industrie. Seit 1. Juli hat der Wupperverband, verantwortlich für den Fluss, mit Ingo Noppen einen neuen Vorstand.

Herr Noppen, Sie leben in Leichlingen, das von der Flut 2021 schwer getroffen wurde. Wie ist dort derzeit die Situation?

Ingo Noppen: Die meisten Schäden sind inzwischen beseitigt. Das gilt für Die meisten Schäden sind inzwischen beseitigt. Das gilt für Leichlingen wie für die meisten anderen betroffenen Städte auch. Es gibt aber weiter Immobilien, die noch nicht bewohnbar sind. Es wurde viel Wiederaufbauarbeit geleistet – und man sieht überall schon ganz viel, etwa am Eschbach in Unterburg, der stark in Mitleidenschaft gezogen wurde. Aber es bleibt eben noch viel zu tun.

Wie hat die Flut die Arbeit des Verbands verändert?

Noppen: Generell glaube ich, dass schon viel passiert ist, insbesondere in der Kommunikation zwischen Verband und Kommunen. Auch das Bewusstsein für die Gefahren in der Bevölkerung ist gewachsen. Ein Beispiel aus der Zusammenarbeit: Kommunikation mit dem Hydrologen vom Dienst gab es schon vor 2021. Aber jetzt gibt es eine Videoschalte. Das sorgt dafür, dass alle die möglichen Risiken besser verstehen. Auch an der Bauleitplanung der Kommunen – oder daran, dass Gebäude direkt hochwassersicherer gebaut werden – merkt man das veränderte Bewusstsein.

Der Wupperverband hat gerade 28 Millionen Euro vom Land NRW erhalten. Worin wird das investiert?

Noppen: Das wird für die Reparatur von Schäden verwendet, die an Das wird für die Reparatur von Schäden verwendet, die an Anlagen des Wupperverbands entstanden sind . Alleine die Beseitigung von Schäden auf Remscheider Gebiet, mit der Ölkatastrophe in der Wupper-Talsperre, beläuft sich auf rund 8 Millionen Euro. Schäden an Kläranlagen, Pumpwerken oder Aufstiegsanlagen für Fische wurden oder werden beseitigt. Wir haben natürlich nicht auf den Bescheid gewartet, sondern sind gleich aktiv geworden. Es unterstützt uns sehr, dass der Verband und seine Mitglieder, etwa die Kommunen, nicht finanziell auf den Schäden sitzenbleiben. Auch wenn das Prozedere – Förderanträge schreiben, Verwendungsnachweise bringen – einfacher sein könnte.

Wie sieht der Hochwasserschutz der Zukunft aus? Technisch, etwa mit Künstlicher Intelligenz, oder vor allem natürlich, etwa durch mehr Platz für Flüsse?

Noppen: Es wird etwas von allem sein. Beim „grünen“ Hochwasserschutz, also wenn wir renaturieren, brauchen wir größere Flächen, dass der Fluss Platz findet. Dann werden es technische Bauwerke sein – Rückhaltebecken etwa, die wir neu bauen oder ertüchtigen. Unser Es wird etwas von allem sein. Beim „grünen“ Hochwasserschutz, also wenn wir renaturieren, brauchen wir größere Flächen, dass der Fluss Platz findet. Dann werden es technische Bauwerke sein – Rückhaltebecken etwa, die wir neu bauen oder ertüchtigen. Unser Zukunftsprogramm Hochwasserschutz kennt da viele Maßnahmen. Das ist aber nicht das Einzige, das uns beschäftigt.

Sondern?

Noppen: Auch wenn es gerade viel regnet, müssen wir verstärkt mit trockenen Sommern wie 2018 oder 2022 rechnen. Neben dem Schutz vor zu viel Wasser gehört der Schutz der Wupper mit der Aufhöhung bei Niedrigwasser dazu. Und der Erhalt der hohen Trinkwasserqualität aus den Talsperren. Mit Genehmigung der Bezirksregierung testen wir gerade an der Wupper-Talsperre, was es bedeutet, wenn wir 2,5 Millionen Kubikmeter weniger Wasser in der Brauchwassertalsperre vorhalten. Das heißt auch, dass wir dann weniger in die Wupper abgeben können. Das begleiten wir mit einer umfangreichen Untersuchung.

Die Menschen im Städtedreieck haben dem Wupperverband 2021 vorgeworfen, zu wenig Platz in den Talsperren gelassen zu haben. Deshalb, so denken manche, waren die Schäden so schlimm. Sehen Sie sich da komplett entlastet?

Noppen: Ich bin erst seit kurzem dabei und maße mir nicht an, die Diskussionen der letzten Jahre zu bewerten. Ein Gutachten hat uns in allen wesentlichen Punkten entlastet – wir haben die Anlagen richtig gesteuert. Jetzt ist der Blick in die Zukunft wichtig.

Wie sieht die aus, etwa beim Hochwasserschutz mit künstlicher Intelligenz?

Noppen: Das Forschungsvorhaben hat gerade begonnen – wir füttern die KI mit sehr vielen Daten aus Sensoren: Bodenfeuchte, Niederschlagsdaten, Radardaten. Zum Projekt gehört die Prognose der Wasserstände aus Wettervorhersagen inklusive der Entwicklung einer App. Das wird künftig zu einer Verbesserung bei der Information vor Hochwasser führen.

Was ist die größte Herausforderung, die der Klimawandel mit sich bringt?

Noppen: Dass die Extreme zunehmen. Da reden wir über Überflutungen und über Trockenphasen. In Trockenphasen will ich viel Wasser in den Talsperren und im Fluss haben, bei Starkregen wenig. Das ist die Quadratur des Kreises. Wetterprognosen werden erst zu einem späten Zeitpunkt präzise, es gibt wenig Vorlaufzeit, um die Strategie zu ändern. Da können und müssen die Kommunen und die Bürgerinnen und Bürger in den kommenden Jahren aktiv mitgestalten.

Wie meinen Sie das?

Noppen: Wir brauchen ganzheitlichen Flussschutz. Aktuell läuft eine Machbarkeitsstudie für die Renaturierung zwischen Wipperfürth und Marienheide, Stichwort: grüner Hochwasserschutz durch größere Retentionsflächen (Flächen zur Überflutung, d. Red.). Rund um Firmen und Wohngebäude muss sich eine größere Sensibilität entwickeln, man muss sich ein Stück weit selbst besser schützen. Das bezieht sich auf Flusshochwasser und auf Starkregen. Da gibt es gute Karten, die zeigen, ob man gefährdet ist oder nicht. Auch Rückhaltung in der Kommune ist wichtig, etwa durch begrünte Dächer, die Wasser zwischenspeichern. Da können wir als Wupperverband unterstützen und Ideen geben.

Was kann der Verband zur Energiewende beitragen?

Noppen: Die Gesetzgebung ist sehr komplex, was es einem Wasserverband nicht leicht macht. Wir und andere Wasserverbände erzeugen viel Energie, etwa durch Klärgas aus Faulbehältern. Die verbrauchen wir in großen Teilen selbst, Kläranlagen etwa sind sehr energieintensiv. Dennoch produzieren wir überschüssige Energie. Es ist aber komplex, die einzuspeisen. An den Talsperren prüfen wir zusätzliche Möglichkeiten der Energiegewinnung, auch Photovoltaik auf Freiflächen oder auf Kläranlagen ist denkbar. Wir werden uns in die kommunalen Wärmeplanungen einbringen. Wir haben Anlagen mit Wärmeüberschuss – die Wärme könnte anderswo verwendet werden.

Wie sind die Talsperren aktuell gefüllt?

Noppen: Das Wetter der letzten Wochen, gerade in den Ferien, war sicher für einige unerfreulich. Aber es gab keine Niederschlagsmengen, die an den Pegeln der Talsperren zu Sorge geführt hätten. Die erste Ferienhälfte war ja auch sehr trocken. Die Talsperren sind vernünftig gefüllt, mit gutem Puffer. Bei der Wupper-Talsperre lagen wir bei 18 Millionen Kubikmetern Wasser, jetzt sind wir wieder über 20. Rund 25 Millionen sind das Maximum.

Viele Menschen verbringen ihre Freizeit gerne an den Talsperren oder der Wupper. Wie sind die Ziele Naturschutz und Naherholung vereinbar?

Noppen: Nach allem, was ich gehört habe, findet da ein regelmäßiger Austausch statt, etwa mit den Kanuten und anderen Wassersportlern. Wir müssen einen vernünftigen Interessensausgleich herstellen. Die Natur darf in bestimmten Bereichen nicht beeinträchtigt werden. Aber die Menschen haben ein gutes Gespür und ein Interesse, die intakte Wupper zu erhalten und weiter zu verbessern.

Welche Bedeutung hat ein intakter Fluss für die Menschen im Bergischen?

Noppen: Eine große, wenn man sich erinnert, dass es früher „stinkefrei“ gab – die Wupper hat so dermaßen gestunken, dass in Leichlingen die Schule ausfiel. Die Herausforderung des Umgangs mit der Verschmutzung oder der Wassermangel in Trockenzeiten waren auch Gründe, warum die Wupper-Talsperre gebaut wurde. Ohne die Talsperren wäre der Anteil an Kläranlagenwasser in der Wupper größer. Unsere Kläranlagen arbeiten gut, aber es ist etwas anderes, wenn man sauberes Niederschlagswasser zuführen kann. Gerade vor dem Hintergrund des Klimawandels ist es eine Herausforderung, den guten Zustand der Gewässer zu erhalten. Dieser Prozess hat kein Ende.

Persönlich: Seit 1. Juli leitet Ingo Noppen den Wupperverband. Nach dem Bauingenieurstudium an der Bergischen Universität arbeitete er zehn Jahre in der Privatwirtschaft, bevor er 2009 dann zum Stadtentwässerungsbetrieb Düsseldorf wechselte. Dort war er ab 2017 technischer Betriebsleiter. Der 52-Jährige lebt mit seiner Familie in Leichlingen.

Verband: Der Wupperverband beschäftigt rund 400 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, überwiegend in technischen Berufen. Das Jahresbudget beträgt rund 100 Millionen Euro, Tendenz steigend.

www.wupperverband.de